Na mobily míří nová hra na motivy Pána prstenů. Máme ukázku přímo z hraní

Mobilní hra Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth vychází 10. května

Jedná se o free-to-play titul s mikrotransakcemi, příběhovým i multiplayerovým režimem či tahovými souboji

Zanedlouho tomu bude rok, co jsme vás informovali, že pod hlavičkou společnosti Electronic Arts vzniká nová mobilní hra na motivy Pána prstenů. Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth se po delší odmlce připomíná nejen konkrétním datem vydání, ale především vůbec první ukázkou přímo z hraní. Free-to-play výprava do Středozemě pro majitele zařízení s operačními systémy iOS a Android započne 10. května, přičemž předběžnou registraci mohou provést už nyní.

Zveřejněná ukázka zachycuje vcelku zdařilou stylizovanou grafiku, tahový soubojový systém, příběhovou kampaň či PvP a další herní režimy. Hráči se mohou těšit na válečníky, čaroděje a další důvěrně známé postavy ze světa Pána prstenů a Hobita, které se podle tiskové zprávy pohybují po různorodější a inkluzivnější Středozemi. Co přesně si pod těmito slovy můžeme představit, však v tuto chvíli není zcela jasné.

Zajímavostí je, že dosud poslední hrou s Pánem prstenů v názvu, byla akce The Lord of the Rings: Conquest od dnes již neexistujícího vývojářského studia Pandemic, které mimo jiné stojí za nepříliš doceněným Saboteurem. Vydáním mobilních Hrdinů Středozemě však přísun her neskončí – nedlouho poté totiž na PC a konzole dorazí titul Lord of the Rings: Gollum, v němž se v kůži Gluma vydáme hledat ztraceného „Miláška“.