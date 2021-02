Na mobily letos vyjde pokračování PUBG. Bojovat se bude v budoucnosti

Svět PlayerUnknown‘s Battlegrounds (PUBG) se ještě letos rozšíří o novou mobilní hru s názvem PUBG: New State, která hráče oblíbeného režimu battle royale přenese do futuristických kulis. Za vývojem tentokrát nestojí čínský Tencent jako v případě PUBG Mobile, nýbrž přímo PUBG Studio, tedy tvůrci původní počítačové a konzolové verze.

Píše se rok 2051…

Tvůrci se rozhodli zasadit hru do roku 2051, tedy řadu let po „událostech“ původní hry, která se odehrává v blíže nespecifikované současnosti. Vývojáři lákají například na zbrusu novou mapu nazvanou Troi či nové zbraně a vozidla z blízké budoucnosti, mezi nimiž nebudou chybět například drony či speciální bojové štíty.

Z dostupných obrázků lze hru přirovnat například k některým dílům Call of Duty (Black Ops 3 a 4), které se rovněž odehrávaly v nepříliš vzdálené budoucnosti, čemuž odpovídalo i vojenské vybavení.

Důvěrně známou hratelnost chtějí tvůrci osvěžit možností modifikovat zbraně v průběhu zápasu, což mohou hráči znát například z konkurenčního Apex Legends.

Co nového ve světě PUBG?

Vývojáři slibují, že PUBG: New State nabídne detailnější vhled do propojené svět série PUBG, do níž nepatří pouze první díl z roku 2017, ale třeba i chystaný příběhový titul The Callisto Protocol, který by měl dorazit na PC a konzole v roce 2022. Zdá se tedy, že ve světě PUBG půjde o víc než jen pouhou likvidaci protivníků teflonovou pánví.

PUBG: New State dorazí někdy v průběhu roku 2021 na iOS i Android, přičemž vydání plné verze by mělo předcházet několik kol alfa testování.