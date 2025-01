Na jedno kliknutí! WhatsApp umožní sdílet statusy s Instagramem i Facebookem

Meta, která stojí za populárními aplikacemi jako WhatsApp, Instagram a Facebook přichází s funkcí, která vám doslova zpříjemní jejich každodenní používání. Nově si totiž budete moci propojit WhatsApp s tzv. Meta Accounts Center (Centrum účtů) a z jednoho místa sdílet své statusy napříč platformami. Ušetříte si čas, práci, a navíc budete mít jistotu, že se váš obsah dostane ke všem vašim přátelům ať už používají jakoukoliv ze zmíněných aplikací společnosti Meta.

Vše je velmi jednoduché. Pokud si chcete propojit své účty, stačí v nastavení WhatsApp vyhledat možnost “Centrum účtů Meta”. Jakmile to uděláte, získáte možnost sdílet svůj status na Instagram nebo Facebook jedním kliknutím. Nemusíte ho tak kopírovat nebo nahrávat na každou platformu zvlášť.

A co je na tom to nejlepší? Funkce je volitelná. Pokud ji nevyužijete, nemusíte nic měnit. Ale pokud patříte mezi ty, kteří milují sdílení statusu se všemi přáteli, určitě tuto novinku oceníte.

Možná vás teď napadne otázka “A co moje soukromí?” Meta naštěstí zdůrazňuje, že propojení účtů nijak neovlivní bezpečnost vašich zpráv nebo hovorů. WhatsApp nadále zůstává šifrovaný end-to-end, což znamená, že vaše zprávy jsou zcela v bezpečí a nikdo k nim nemá přístup.

Meta Integrates WhatsApp with Accounts Center

WhatsApp can now be linked with Facebook and Instagram via Meta's Accounts Center. The integration enables cross-posting WhatsApp Status updates to Stories and simplifies account management with single sign-on. Messages remain… pic.twitter.com/WdGMrMs69r

— onwords (@TeamOnwords) January 22, 2025