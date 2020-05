Muskovi došla trpělivost, i přes zákaz otevřel továrnu v Kalifornii. Podporu mu vyjádřil prezident Trump

Nedávno jsme psali o rozruchu, který na Twitteru vyvolal šéf Tesly Elon Musk. Pustil se do ostré kritiky úředníků z Alameda County, bývalého ministra nazval idiotem. Důvod? Správní oblast Alameda County v Kalifornii odmítla kvůli obavám z koronaviru povolit opětovné otevření továrny ve městě Fremont.

Zákaz přišel navzdory tomu, že Tesla plánovala otevřít jen s částí zaměstnanců a za dodržení bezpečnostních podmínek. Úředník Alameda County navíc toto rozhodnutí vydal navzdory předchozím vyjádřením guvernéra Kalifornie i prezidenta USA. Tesla se tak rozhodla situaci řešit soudně. Podporu Muskovi následně vyjádřilo několik regionálních politiků.

Elon Musk však ukázal, že čekat na rozhodnutí soudu nehodlá. Na Twitteru včera oznámil, že navzdory Alameda County továrnu ve Fremontu otvírá.

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2020