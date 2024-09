Muskova SpaceX čelí bizarní žalobě od tvůrců známé hry, chtějí obří odškodné

Tvůrci hry Cards Against Humanity podali žalobu na SpaceX Elona Muska

Obvinili ji z toho, že bez povolení vnikla na jejich pozemek

SpaceX podle nemá nejlepší vztahy s vícero „sousedy“

Elon Musk a jeho firmy mají s různými žalobami bohaté zkušenosti. Ačkoli povětšinou mají hlavu a patu, občas jsou terčem i, mírně řečeno, kuriózních žalob. Nyní přistála na stole SpaceX žaloba od firmy Cards Against Humanity, tvůrců populární karetní hry, která obvinila Muskovu společnost za údajné vniknutí na její pozemek v Texasu a jeho následné poškození. Firma požaduje u texaského státního soudu extrémní odškodné ve výši 15 milionů dolarů (cca 336 milionů korun), nicméně také doslova uvedla, že „jako náhradu škody přijme i Twitter.com“.

SpaceX údajně bez povolení vniklo na cizí pozemek

Podle žaloby SpaceX užívala „nedotčený prázdný pozemek“ v okrese Cameron v Texasu bez povolení po dobu přibližně šesti měsíců. Cards Against Humanity koupili pozemek v roce 2017 v rámci akce, jejímž cílem bylo „co nejvíce ztížit a prodražit Trumpovi stavbu jeho zdi“. SpaceX od té doby získala „mnoho volných pozemků“ na silnici obklopující pozemek Cards Against Humanity, jak tvrdí žaloba, a začala stavět „velké moderně vypadající budovy, čímž změnila celou dynamiku oblasti“ – a tím poškodila pozemek Cards Against Humanity.

V rámci výstavby SpaceX odstranila vegetaci, zhutnila půdu, aby mohli zaměstnanci a dodavatelé parkovat, a přivezla generátory pro provoz zařízení a osvětlení. Tyto činnosti podle stížnosti nejen poškodily pozemek, ale také poškodily vztahy Cards Against Humanity s jejími zákazníky.

Žaloba uvádí, že nákup pozemku Cards Against Humanity v roce 2017 byl financován crowdfundingem, kdy 150 tisíc příznivců přispělo částkou 15 dolarů, což svědčí o širších vztazích společnosti s jejími zákazníky.

„Součástí metody, kterou si CAH udržuje tento vztah s příznivci a trvalou důvěru, že se bude i nadále stavět proti nespravedlnosti, je používání vtipných ‘žertíků’ nebo ‘kousků’, které upozorňují na konkrétní problémy nebo lidi, kteří ignorují práva a problémy obyčejných lidí kvůli svému osobnímu obohacení nebo zbohatnutí,“ uvádí se v žalobě. Údajné vniknutí SpaceX na pozemek Cards Against Humanity však poškodilo „nejcennější aktivum společnosti v podobě jejích současných vztahů a perspektivních vztahů v budoucnu“ s jejími zákazníky tím, že „vyvolalo dojem, že mezi CAH a SpaceX existuje určité spojení“.

Další informace naznačují, že Cards Against Humanity není jediným sousedem, se kterým má společnost SpaceX problematické vztahy. Agentura Reuters, která o žalobě informovala jako první, hovořila s obyvateli Boca Chica, malé odlehlé vesnice, kterou se společnost SpaceX pokusila překřtít na Starbase, kteří uvedli, že pracovníci SpaceX strhli v městečku ceduli a odstranili sochu Panny Marie Guadalupské. Jedna z obyvatelek Boca Chica řekla agentuře Reuters, že jí SpaceX nabídla odkoupení dvou domů za 340 tisíc dolarů (cca 7,6 milionů korun).

Cards Against Humanity tvrdí, že SpaceX také nabídla odkoupení pozemku v okrese Cameron. „SpaceX Elona Muska stavěla nedaleko nějakou vesmírnou věc a napadlo je, že by mohli bez ptaní vysypat všechny své sračky na náš nádherný pozemek,“ napsala společnost na webové stránce, kde oznámila svou žalobu. „Poté, co jsme je přistihli, nám SpaceX dala dvanáctihodinové ultimátum, abychom přijali nízkou nabídku za méně než polovinu hodnoty našeho pozemku. Řekli jsme: ‘Jdi do prdele, Elone Musku. Uvidíme se u soudu.“ Bude zajímavé sledovat, jak celá záležitost dopadne.