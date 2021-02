Multifunkční baterie v Apple Watch? Nový patent počítá s tím, že bude vibrovat

Nový patent registrovaný Applem počítá s tím, že by se budoucí Apple Watch mohly zcela vzdát vibračního modulu Taptic engine. Nahradit by ho mohla baterie.

Jakkoliv to na první pohled zní možná zvláštně, není to poprvé, co Apple podobný koncept promýšlí. V minulosti už takto bylo zvažováno využít cívku bezdrátového nabíjení.

Lepší využití místa

Ušetřit vnitřní místo se hodí vždycky. Můžete pak celý přístroj zmenšit, přidat další funkce, nebo zvětšit baterii a tím výdrž. Problém je, že po odebrání většiny tlačítek a konektorů už v dnešních přístrojích nezbývá moc věcí, jichž se můžete „bezbolestně“ zbavit. A Apple Watch samozřejmě nejsou výjimkou.

Vibrační motorek je tak jednou z mála věcí, u kterých lze náhradu zvažovat. Vibrační modul navíc zabírá relativně hodně místa. Kromě objemu zabraného přímo danou součástkou totiž potřebuje ve svém okolí i volné místo. Právě pohyb totiž potom vibrace samozřejmě vytváří. A čím menší je hmota vibračního modulu, tím více se musí hýbat, aby dosáhl potřebné intenzity vibrací.

Myšlenka nového patentu tak počítá s tím, že by se hýbala celá baterie. Ta je relativně velká a těžká, takže by kolem sebe nepotřebovala tolik místa a mohla by vytvářet dostatečné vibrace i tak. Podle informací serveru Apple Insider by pohyb baterie mělo zajišťovat „elektrické spojení s displejem“ a „cívka nastavená k vyvolání oscilačního pohybu baterie paralelně k displeji“.

Patent zní zajímavě a mohl by pomoci zvýšit výdrž Apple Watch, či umožnit obsažení nových hardwarových schopností. Otázkou však je, nakolik je skutečně reálně využitelný, především s ohledem na životnost baterie. Za vynálezem stojí skupina šesti výzkumníků, kteří už pro Apple v minulosti navrhli způsob, jak akumulátor zabudovat do řemínku hodinek. Nezbývá než počkat, jestli se některý z těchto patentů přetaví i do skutečného výrobku.