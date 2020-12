Podstatné zlepšení výdrže pro Apple Watch? Apple chce baterii vložit do řemínku

Chytré hodinky se za poslední roky staly jedním z nejoblíbenějších doplňků. Pro mnohé jsou jen módním doplňkem, jiní vnímají možnost být více produktivní, nebo měřit své sportovní výkony. Nemalou část uživatelů také tvoří lidé, kteří by rádi sledovali svůj spánek.



Například u Apple Watch, i přes to, že výrobce uvádí vydrž až 18 hodin, je však nutné lehce plánovat a strategizovat. Pokud totiž hodinky máte přes noc na ruce místo nabíječky, pravděpodobně nevydrží další den nabité až do večera, pokud je však přes noc nabíjíte, přijdete o data o spánku.



Dle podaných patentů na americký patentový úřad se však Apple zabývá myšlenkou prodloužení výdrže na jedno nabití. Samotné hodinky příliš zvětšovat nechce, a tak zkoumá možnost ukrytí baterií do samotného řemínku, a to buď přímo do něj, či jako jakousi vkládací vložku.



Takto ukryté baterie by pak měly dobíjet hodinky dle potřeby a prodloužit jejich vydrž. V patentu se jako možnost nabíjení řemínku uvádí Lightning kabel, nebo indukční nabíječka, jež je standardně dodávána k hodinkám.



Patent se také zmiňuje o ochraně před přehříváním, aby při dobíjení nedošlo k popálení uživatele. Systém by měl být schopem vyhodnotit, zda jsou hodinky na ruce a podle toto upravit výkon dobíjení.