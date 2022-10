Motorola ukázala vlastní rolovací smartphone. Takové řešení jsme dosud neviděli

Chytré telefony s ohebnou konstrukcí jsou tu s námi již několik let, další metou se pravděpodobně stanou ty s rolovacími displeji. Takové zatím existují pouze ve fázi funkčních prototypů, které najdete maximálně tak na výstavě ve vitríně. Jeden takový rolovací smartphone ukázala i společnost Lenovo na své výročí akci Tech World 2022, ale oproti konkurenci se jedná o úplně jinou koncepci.

Lenovo Tech World 2022: Rollable Tech with Luca Rossi

Zatímco dosud výrobci o rolovacích telefonech přemýšleli jako o klasicky vypadajících smartphonech s možností roztažení do velikosti malého tabletu, Lenovo jde na věc trochu jinak. Její prototyp je kompaktní zařízení, které lze roztáhnout do rozměrů běžného telefonu. Ve složeném stavu má OLED zobrazovač poměr stran přibližně 4:3, stiskem tlačítka se pak rozvine do širokoúhlého poměru a větší úhlopříčky.

Oproti véčkové Motorole Razr, kterou vyvíjí stejný tým, má toto řešení výhodu v tom, že zařízení lze plnohodnotně používat i ve „sbaleném“ stavu, navíc jde celou plochu obrazovky obsáhnout jednou rukou. Nevýhodou je to, že rolovací displej zůstává měkký a v tomto typu konstrukce není nijak chráněn, takže bude velmi jednoduché jej poškodit.

Zatím není nikde řečeno, že Lenovo tento koncept přetaví v komerčně dostupné zařízení (vzpomeňme na telefon obtočený kolem zápěstí, na který čekáme už přes 5 let). Rozhodně se však jedná o zajímavé využití rolovacího displeje.