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Motorola Signature 27 stojí i po slevě skoro 40 tisíc. Hodinky za 12 490 Kč k ní dostanete zdarma

Jiří Hrma
Jiří Hrma 12. 11. 11:05
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Motorola Signature 27 v akci
  • Prodej v Česku a na Slovensku začne v pondělí 16. listopadu v 9:00
  • S kódem vyjde telefon v Česku na 39 999 Kč, v akci k němu dostanete hodinky Watch Ultra LTE a pouzdro
  • Ve výbavě je 200megapixelový periskop, softwarová podpora má trvat sedm let

Motorola uvádí svou novou vlajkovou loď Signature 27 (preview zde) na český a slovenský trh ve verzi s 12 GB operační paměti a 512GB úložištěm. U partnerských prodejců a mobilních operátorů bude na výběr ze dvou barev, Pantone Coal Smoke a Pantone Capulet Green. Kvůli atypickému fotomodulu si novinka na internetu rychle získala vtipnou přezdívku „Fiat Multipla ve světě smartphonů“.



Motorola Signature 27 v zelené barvě



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Snímač Sony a trojnásobný optický zoom

Hlavní fotoaparát využívá snímač Sony LYTIA L910 s technologií LOFIC. Ta má pomoci zachovat kresbu ve světlých i tmavých částech stejného záběru, třeba při focení v protisvětle. Periskopický teleobjektiv má rozlišení 200 Mpx, optickou stabilizaci a 3× optické přiblížení. V režimu Super Zoom Pro lze scénu přiblížit až 100×. Za fotografickou výbavu telefon získal zlaté ocenění DXOMARK pro rok 2026 a aktuálně v žebříčku fotomobilů drží druhou příčku se 173 body.

Uvnitř pracuje Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. S odvodem tepla při delší zátěži, například při hraní, má pomáhat termální gel s diamantovými částicemi. Displej Extreme AMOLED Duo má úhlopříčku 6,78 palce a deklarovaný špičkový jas až 12 000 nitů. Zvukový systém ladila značka Bang & Olufsen. Motorola u telefonu počítá se sedmi lety aktualizací.

Motorola za 40 tisíc?

Doporučená cena Motoroly Signature 27 v Česku je 45 999 Kč. Do konce letošního roku ji můžete u Mobil Pohotovosti snížit o 6 000 Kč zadáním slevového kódu v košíku. Telefon tak vyjde na 39 999 Kč, což je ale stále velmi sebevědomá cena. V rámci zaváděcí nabídky k němu dostanete chytré hodinky Motorola Watch Ultra LTE v hodnotě 12 490 Kč a pouzdro Motorola Premium Protective Case s magnetickým prstencem.

Motorola Signature 27 v černé barvě
Motorola Signature 27 v černé barvě

Za napsání recenze zakoupeného telefonu lze navíc získat magnetickou bezdrátovou nabíječku Motorola Moto Snap Wireless Charger s podporou Qi 2.2. Bonus za recenzi platí u vybraných prodejců do vyprodání zásob.

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Zdroj: tisková zpráva
Autor článku Jiří Hrma
Jiří Hrma
Zakladatel a šéfredaktor SMARTmania.cz, fanoušek moderních technologií a chytré domácnosti, cestovatel, milovník elektronické hudby a vyznavač extrémních sportů.

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