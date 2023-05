Motorola Razr 40 na tiskových snímcích odhalila nejen podobu, ale také příznivou cenu

Základní Razr 40 bude jen lehce přesahovat 20 tisíc korun

Zákazníkům má také nabídnout rovnou tři barevné varianty a záda z veganské kůže

Motorola patří mezi průkopníky ohebných smartphonů, avšak i přes své rychlé podchycení trendu se ji nedaří výrazněji prosadit. Změnit to má chystaná dvojice Razr 40 a Razr 40 Ultra, která bude mít za úkol přesvědčit především zákazníky Samsungu, že Motorola ohebným véčkům rozumí. Dříve americká značka nicméně nebude chtít být konkurenceschopná pouze parametry, ale podle všeho také cenou.

Na serveru MySmartPrice se totiž objevila předpokládaná cena základního modelu, která jde tvrdě po krku Galaxy Z Flip 4. Konkrétně by Motorola Razr 40 měla přijít na trh za 899 eur (cca 21 tisíc korun s daní), což je velmi sympatická cena. Vybavenější varianta Razr 40 Ultra má stát přibližně o 300 eur dražší (cca 26 tisíc korun s daní).

Zároveň se na webu objevily i možné barevné varianty, které potěší jak konzervativní uživatele, tak milovníky pestrých odstínů. Na výběr bude tradiční černá, elegantní krémová a odvážná fialová. Záda poté mají být z veganské kůže, která je na dotyk příjemnější, než dnes již standardní sklo.

Vypadá to, že se Motorola po loňském přešlapu jménem Razr 2022 chystá naskočit na tu správnou vlnu, a to jak vzhledem a výbavou, tak cenovou politikou. Pokud se předpovědi naplní, mohla by Samsungu vyrůst velmi zajímavá konkurence, kterou celé odvětví ohebných smartphonů nutně potřebuje, pokud nemá skončit v propadlišti dějin.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?