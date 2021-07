Motorola Edge 20 Pro dostane periskopický objektiv a přijde o typické zakřivení

Legendární značka Motorola už sice nepatří mezi špičku ve svém oboru, to nicméně neznamená, že nedokáže svými telefony zaujmout. Ať už jde o ohebný smartphone Razr 5G nebo vlajkový model Edge+, své místo na trhu si značka s turbulentní minulostí zajistit dokáže.

Právě chystaná vlajková loď Motorola Edge 20 Pro o sobě dává vědět na prvním oficiálně vypadajícím renderu. Ten ukazuje smartphone v celé své kráse z několika stran, takže máme poměrně jasnou představu o tom, jak by mohl vypadat. Poměrně překvapivá je absence zakřiveného displeje, díky které získala celá řada své jméno.

Na zadní straně zaujme modul fotoaparátu, jenž by měl ukrývat 108Mpx hlavní snímač, 16Mpx širokoúhlý objektiv a 8Mpx periskopický teleobjektiv s 5x optickým zoomem. O dostatek výkonu by se měl postarat čipset Qualcomm Snapdragon 870, jejž má doplnit 6/8/12 GB RAM a 128/256 GB vnitřní paměti. Chybět by neměla ani baterie s kapacitou 4500 mAh.

Motorola Edge 20 Pro by se měla oficiálně představit světu už 5. srpna. O její dostupnosti a předpokládané ceně v tuto chvíli bohužel nemáme žádné informace.