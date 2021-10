Monument Valley 2 má novou kapitolu, upozorňuje na důležitost ochrany přírody

Jedna z nejznámějších mobilních her posledních let – Monument Valley 2 – se dočkala nového obsahu. Do hry přibyla zbrusu nová kapitola, jejímž jednotícím prvkem jsou stromy. Aktualizace vznikla v rámci iniciativy Planet Green Game Jam a tvůrci by jejím prostřednictvím rádi upozornili na kampaň Play4Forests, která se zaměřuje na ochranu stromů s ohledem na jejich důležitost v boji proti klimatickým změnám.

Kapitola s názvem The Lost Forest obsahuje čtyři obrazovky, na kterých je třeba – jako obvykle – řešit logické a prostorové hádanky. Nezbývá než dodat, že bezplatná aktualizace je dostupná ve verzích pro mobilní zařízení s operačními systémy iOS i Android.