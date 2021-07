Modulární notebook Framework míří k prvním zákazníkům. Láká na snadnou opravitelnost

Před pár lety vzbudil velký zájem projekt modulárního chytrého telefonu Ara. Ten nakonec zůstal pouze na papíře, byť si Google tento koncept před dvěma lety patentoval. Na poli notebooků se nicméně modulárnímu konceptu zadařilo více, o čemž svědčí projekt Framework.

Framework sází na vzrůstající popularitu hnutí right to repair (právo na opravu), které hlásá, že každý produkt by měl jít snadno opravit, aby nebylo nutné či ekonomicky výhodnější pořídit si nové zařízení. Právo na opravu je ve Spojených státech poměrně velké téma, ostatně Federální obchodní komise nedávno jednomyslně tento přístup podpořila.

Notebook Framework se více než modulárnímu telefonu podobá klasickému stolnímu počítači, byť některé části, jako například portová výbava, jsou řešeny modulárně. Namísto toho, aby byly jednotlivé části napevno připájené k sobě, je lze od sebe snadno oddělit a vyměnit za jiné. Právě snadná výměna má být hlavní konkurenční výhodou oproti klasickým notebookům, jejichž konstrukce je často poměrně složitá a případná oprava je nerentabilní.

Laptop Framework je dostupný ve dvou verzích – v již sestavené a „udělej si sám“ variantě. Základní sestavená varianta s procesorem Intel i5-1135G7, 8 GB RAM, 256GB SSD uložištěm, Wi-Fi 6 a předinstalovanými Windows 10 vyjde na 999 dolarů (cca 21 700 korun), zatímco podomácku sestavenou verzi lze zakoupit už od 749 dolarů (cca 16 300 korun). Ve druhém případě nicméně počítejte, že si kromě procesoru budete muset dokoupit vlastní uložiště, RAM či Wi-Fi modul. Pokud byste si Framework rádi objednali, pak vás bohužel nepotěšíme – firma svůj výtvor do našich končin aktuálně nezasílá.