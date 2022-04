Mluvčí Kremlu Peskov přiznal, že používá VPN. Obchází tím tvrdou ruskou cenzuru

Káže vodu, pije víno – tak by šel charakterizovat přístup mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova. Vladimir Putin se sice už roky snaží vymýtit používání tzv. VPN (Virtual Private Network) služeb, které uživatelům umožňují obejít blokování určitých internetových stránek, to ale jednu z nejviditelnějších osob jeho administrativy příliš netrápí. V rozhovoru pro běloruskou televizi Belarus 1 bez okolků novinářce přiznal, že VPN sám používá, protože to prý „není zakázané“.

Už nezmínil, jakého poskytovatele přesně využívá a ani jaké stránky si s jeho pomocí prohlíží. Vzhledem k tomu, že se vláda Ruské federace snaží mít kompletní kontrolu nad informacemi, které se k jejím občanům dostanou, je však s podivem, že se jeden z předních představitelů režimu nezdráhá přiznat využívání jedné z mála efektivních metod, jak obejít státní cenzuru.

“You have installed VPN”- tells journalist to Peskov. “Yeah it’s not banned”, answers Peskov. pic.twitter.com/6IOdbnAADA — Ani Chkhikvadze (@achkhikvadze) April 2, 2022

Rusko ve snaze omezit přístup k informacím zhruba před měsícem omezilo přístup k některým sociálním sítím, jako je Facebook a Twitter. I v reakci na tyto kroky se zájem tamních občanů o VPN razantně zvýšil. Alespoň to tvrdí generální ředitel služby Windscribe Jegor Sak, který předpokládá ještě další nárůst.