Test MINI Countryman JCW (2020): kapesní raketa s rodinným nádechem

Málokterá automobilka má tak jasné zaměření jako MINI. Tato společnost spadající pod BMW Group sice posledních pár let musela rozšířit své portfolio, ale stále se jedná o MINI takové, jaké ho známe. Tedy s trochou nadsázky o motokáru na čtyřech kolech, která to hraje především na styl. A ten si nechá i dobře zaplatit. Ostatně jsem byl překvapený, proč MINI nepostavilo elektrické auto už dříve, protože právě zákazníci MINI vědí, že za styl se platí. Ale to je jiný příběh.

Největší z řady

MINI Cabrio, Clubman i námi testovaný Countryman je nabízen i jako John Cooper Works. JCW, jak zní jeho zkratka, přináší například větší koncovky výfuku, pohon všech kol, sportovní podvozek, větší kola i brzdy, zadní spoiler či pedály z nerezové oceli.

Jak jsem se již zmínil, Countryman je největší z nabídky. Uspokojit by měl i menší rodinu, ale největší úsměv samozřejmě vyčaruje na tváři tomu, kdo si sedne za volant. Překvapilo mě, kolik prostoru je k dispozici pro zadní cestující. Za sedadlem řidiče, které bylo nastavené na mých 173 centimetrů, jsem se v pohodě vešel a prostoru před koleny jsem měl dostatek. Uprostřed je k dispozici loketní opěrka i s držáky na nápoje a dva USB-C konektory.

MINI na steroidech

Už při prvním pohledu vidíte, že se nejedná tak úplně o MINI. Přesněji řečeno, nejde o tak malý model, jak bylo donedávna zvykem. Verze John Cooper Works přidává špetku sportovních prvků i hezká devatenáctipalcová kola. Že jde o tuto sportovní verzi, poznáte díky nápisům JCW, které jsou hned na několika místech.

Jeden se nachází na masce chladiče, dva na bocích u předních kol, ale i na kolech samotných. A nechybí ani na dveřích zavazadlového prostoru. Zajímavý je metalický lak British Racing Green IV. V kombinaci s červenými doplňky to sice není můj šálek kávy, ale rozhodně takovou specifikaci nepřehlédnete.

Vítejte ve světě kruhů

Ne, samozřejmě nemyslím automobilku Audi, nýbrž geometrický tvar. Kulaté budíky, displej infotainmentu vsazený do kulatého středového panelu, ale také kulatá tlačítka i další ovládací prvky. Nepotřebujete ani logo na volantu, abyste věděli, že právě sedíte v MINI Cooperu.

Sportovní tříramenný volant má příjemně tlustý věnec a při nastavení jeho pozice zároveň pohybuje i s budíky. Ty jsou stále ze staré dobré školy, tedy analogové. Nicméně pro fanoušky displeje MINI nabízí možnost si objednat řešení s displejem o velikosti pět palců.

Je to o detailech

Ačkoli Countryman nemá britskou vlajku v zadních svítilnách, neopomenul ji použít. Najdete ji na hlavových opěrkách. Verze JCW pak přidává i logo na spodní část volantu a uprostřed je samozřejmě logo automobilky MINI. Volant je potažený perforovanou kůží a zdobený červeným vyšíváním, které ladí například se zrcátky či pruhem na masce chladiče.

I ovladače na středovém panelu jsou typické pro MINI. Slouží pro vypnutí systému start/stop, nastartování, omezení trakce a také změnu režimu. MINI nabízí hned tři, a to Green, MID a Sport, jednoduše řečeno ekologický, komfortní a sportovní. Ve výbavě nechyběl ani head-up displej, ale jednalo se o levnější řešení, kdy vám před volantem vyjede „sklíčko“, na které se vše promítá. I tak je zobrazování dost nízko, takže bych raději oněch 16 tisíc korun ušetřil a investoval je jinam. Třeba do pohonných hmot, protože prvních pár týdnů budete tankovat dost často.

Starý známý infotainment

Na displeji o úhlopříčce 8,8 palců funguje systém, který si velkou část bere od modelů z BMW, avšak je zahalený do jiné grafiky. Grafický projev je barevnější, veselý a ne tak uhlazený jako v případě BMW. Líbí se mi, že i v MINI můžete celý infotainment ovládat pomocí hardwarových tlačítek na středovém tunelu.

Podobně jako BMW, tak i MINI nabízí tlačítka pro navigaci, mapové podklady, média, nastavení a menu. Ovládání pak probíhá otočným ovladačem. Pokud přesedáte z BMW, budete to všechno velmi dobře znát.

Základem je být online

Systém byl samozřejmě připojený na internet, bez toho by to dnes ani nedávalo smysl. Mapové podklady aktualizované v reálném čase vám ušetří čas, a pokud se na vaší trase v průběhu cesty něco stane, hned dostanete notifikaci, že existuje lepší trasa.

Stejně jako v nedávno testovaném BMW X1 nemusíte pro předpověď počasí sahat po vašem chytrém telefonu, ale lze využít infotainment. V kolonách si přečtete novinky, které hýbou aktuálním děním v České republice, a na dálnici si pak svoje aktuální myšlenky uložíte do hlasové poznámky. Ani hledání nejbližší čerpací stanice není nutně úkol pro váš smartphone. Vybrat lze i vámi požadované palivo a pak se nechat na místo navést.

Kolem displeje je kulatý LED proužek, který mění své podsvícení dle toho, co zrovna provádíte. Snižujete-li teplotu v interiéru, rozsvítí se modře a tak podobně. Prvních pár dní je to zajímavé, ale rozhodně nejde o nic, co v autě musíte za každou cenu mít.

Příjemná aplikace

Přiznám se, že nevím, zda Rolls-Royce nabízí nějakou aplikaci pro chytré telefony, ale zbylé dvě automobilky spadající pod BMW Group takovou možnost mají. V případě MINI je název MINI Connected. K dispozici je jak pro iOS, tak Android.

Prostředí je jednoduché a plně v českém jazyce. Pro aktivaci potřebujete znát pouze několik posledních znaků z VIN. Žádná návštěva dealerství není nutná. Po vytvoření účtu a aktivování auta můžete v aplikaci kontrolovat, zda je auto zamčené nebo jaký je dojezd.

Vzdáleně jde auto i zamknout, odemknout, zapnout klimatizaci, popřípadě nechat vůz zablikat či zapnout klakson. Přímo ve vašem smartphonu lze zkontrolovat datum, stav motorového oleje, tlaku pneumatik i nejbližší servisní kontroly.

MINI si dokáže vzít i data z vašeho kalendáře a následně vám posílat notifikace, že brzy bude čas vyrazit, abyste na vaši další schůzku dorazili včas. Přidat je možné i oblíbené cíle, ať už jde o parkoviště, čerpací stanice nebo jen adresy, kde máte kancelář, byt a chalupu, a následně si navigaci poslat do auta. Milovníky technologií potěší, že pro autorizaci můžete na Androidu vyžívat čtečku otisků prstů.

Vykouzlí vám úsměv na rtech

Už jen samotný rituál, kdy musíte zmáčknout netypické červené startovací tlačítko, je něčím, na co se prostě těšíte. Po nastartování se ozve příjemný sportovní zvuk, který je i v interiéru slyšet, abyste si rychle uvědomili, v čem to vlastně sedíte.

Benzinový dvoulitrový čtyřválec je naladěný na 306 koní, což v kombinaci se sportovní převodovkou a velmi příjemným zvukovým doprovodem je něčím, co vám dokáže vyčarovat úsměv na rtech. V komfortním či eko režimu se zvyk utlumí, ale kvůli tomu jistě nebudete kupovat verzi John Cooper Works.

Jakmile veškeré potřebné kapaliny dostanete do ideálních teplot, je čas si jít MINI JCW užít. Výkonu i v případě plného auta máte k dispozici tolik, že byste ho mohli půjčovat ostatním účastníkům silničního provozu. Na druhou stranu nejde o tak velké stádo, kterého byste se jednoduše báli. Je dobré mít nějaký ten respekt, ale v tomto modelu najdete ideální poměr, jak mít auto, které něco odveze, nabídne zajímavý výkon a hlavně skvělé jízdní vlastnosti.

Osmistupňová převodovka funguje fantasticky. Jednak nemá problém držet vyšší otáčky, ale také v případě využití pádel poslouchá prakticky na slovo. A když ji necháte, ať si dělá svou práci, tak ji udělá velmi podobně, jako bych si řadil sám v případě manuální převodovky.

Občas i lehce kopne, což vám v kombinaci se sportovním podvozkem a zvukem vytváří onu atmosféru, kterou v elektrickém autě nikdy nemůžete zažít, ačkoli zrychlení bude mít takové, že i řidič bude mít žaludeční potíže. Z Countrymanu JCW je cítit ona „mechanika“ a snaha nabídnout řidiči zábavu za volantem.

MINI JCW vás bude bavit nejen na hlavních silničních tazích, kde oceníte chuť a tah motoru, ale také na okresních silnicích. A to vše v autě, kde i na zadních sedadlech máte překvapivě dost prostoru a ani zavazadlový prostor není nejmenší.

Adaptivní tempomat i parkovací asistent

Samozřejmě že ne každý den máte náladu si užít nějaké ty okresní silnice. Stačí zapnout komfortnější jízdní režim a adaptivní tempomat, včetně hlídání jízdního pruhu. Při parkování se pak můžete spoléhat na parkovací kameru, popřípadě na parkovacího asistenta. Ani ten však nezvládne všechno.

Rodinnější sportovec

Přijde mi, že dnes mnoho lidí bere jako rodinné auto modely typu BMW X5 a větší. Osobně mi to nedává smysl. Rozumím, že někam potřebujete dát kočárek a nějaký ten nákup, ale i dříve naši rodiče zvládali fungovat v úplně jiném světě.

Naštěstí je i pár lidí, kteří přeci jen nepotřebují mít s prominutím stodolu na čtyřech kolech a spokojí se také s něčím menším. Ostatně, ač automobilky dělají všechno možné, aby postavily dokonalé sportovní auto, fyzika je prostě fyzika. S MINI Countryman JCW dostanete zajímavě namíchaný koktejl. Není to tak prostorné auto jako dnes neskutečně oblíbené SUV modely, ale na okresních silnicích si s ním užijete daleko lépe. Vždycky je to něco za něco.

Model MINI Countryman JCW Základní cena 1 141 400 Kč Cena testované výbavy 1 504 832 Kč Stupeň výbavy JCW Výkon 225 kW / 306 koní Zdvihový objem 1998 ccm Palivo benzin Počet válců 4 Pohon všech kol Převodovka automatická Akcelerace 0-100 km/h (s) 5,1 Spotřeba paliva na 100 km 7,3 l (kombinovaná) Délka 4299 mm Šířka 1822 mm Výška 1557 mm Rozvor nápravy 2670 mm Hmotnost 1344 kg

Příjemný zvukový doprovod, až překvapivě mnoho místa na zadních sedadlech, skvělé nastavení podvozku, ale také image, kterou MINI má, je něčím, co si mě získalo. A jestli vás zajímá, kolik vůbec JCW „žere“, tak i přesto, že jsem mu naordinoval sportovnější týden, kam jsem zařadil jízdu po Praze, ale také dálniční přesuny, mi po 440 kilometrech palubní počítač ukazoval spotřebu 10,1 litru.