Miliardář vyfotil Zemi z vesmíru. Snímky z iPhonu se ihned staly senzací

V polovině září odstartovala do vesmíru soukromá třídenní mise Inspiration4, přičemž na palubě lodi Crew Dragon od Space X se vůbec poprvé nevyskytoval ani jeden profesionální astronaut. Čtyřčlenné posádce velel miliardář Jared Isaacman, který misi zároveň financoval. A přestože měl na palubě profesionální fototechniku, pochlubil se i několika záběry naší planety, které pořídil svým iPhonem.

Takto vypadá Země vyfocená iPhonem

Raketa Crew Dragon se v rámci mise Inspiration4 vznášela ve výšce 574 kilometrů, což je dokonce za hranicí oběžné dráhy Mezinárodní vesmírné stanice. Posádka si tak mohla užít pohledy, které zažije málokdo, a právě Jared Isaacman této situace využil a nasdílel na svůj Twitter následující obrázky pořízené iPhonem 12 Pro.

Amazing that an iPhone can take a shot like this. I really love the nosecone in the picture. pic.twitter.com/sz1UVx3pUE — Jared Isaacman (@rookisaacman) October 3, 2021

A video over Brazil from first day on orbit. Shot w/iPhone but hopefully we can get some of ⁦@inspiration4x⁩ Nikon shots out soon. Such a privilege to see our 🌎 from this perspective. We need to take far better care of our home planet and also reaching for the stars. pic.twitter.com/mAQw6eK8Ui — Jared Isaacman (@rookisaacman) September 25, 2021

Cool video from 🐉 cupola w/ xenomorph. In hindsight, it wasn’t worth the trouble of repacking the alien and probably took away from the video… but the view is pretty incredible and my kids will like the 👽

Shot from: iPhone. pic.twitter.com/OB0KTIlv0y — Jared Isaacman (@rookisaacman) September 24, 2021

iPhone 12 Pro nesloužil na palubě vesmírného plavidla pouze jako fotoaparát, ale i jako lékařské zařízení. V rámci mise totiž byly prováděny lékařské výzkumy, mimo jiné byl otestován ultrazvukový přístroj Butterfly IQ+ spárovaný právě s jablečným telefonem. Kromě toho bylo ve vesmíru testováno i EKG na hodinkách Apple Watch Series 6.