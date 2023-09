Microsoft zařízne některé Surfacy. Tyto řady se nedočkají nástupců

V tomto týdnu odešel z Microsoftu šéf počítačové divize Panos Panay

Za jeho odchodem údajně stálo rušení některých experimentálních produktů

Která zařízení Surface se nedočkají svých pokračovatelů?

Uplynulý týden patřil z větší části Microsoftu, byť pravděpodobně jinak, než si firma z Redmondu přála. Hned na jeho počátku se odehrál velký únik připravovaných Xboxů, následně přišla nečekaná rezignace šéfa počítačové divize Panose Panaye. Reputaci si společnost mohla napravit čtvrteční tiskovou konferencí, ovšem ani ta nepřinesla nic světoborného – funkci Copilot jsme znali již z dřívějška a nové počítače jsou vcelku nudnými upgrady již existujících strojů. Co tohle všechno pro Microsoft znamená?

Konec experimentálních projektů

Letošní rok Microsoft odstartoval velkou restrukturalizací, která připravila tisíce zaměstnanců o práci. Nedošlo navíc k pouze redukci pracovní síly, ale i ke škrtání některých produktů. Nejprve jsme se dozvěděli, že Microsoft již nebude vyrábět značkové příslušenství (myši, klávesnice nebo webkamery) s vlastním logem a namísto toho vsadí všechny své karty na značku Surface. Díky tomu rodina zařízení Surface rozšíří svůj záběr, ovšem jak ukazují poslední zjištění serverů Business Insider a Windows Central, i do ní byla zasazena těžká restrukturalizační rána.

Microsoft se rozhodl z úsporných důvodů rodinu zařízení Surface ořezat o experimentální a méně úspěšné projekty s tím, že se bude nadále zaměřovat pouze na komerčně oblíbená zařízení. To je zřejmě i důvod, proč byla poslední tisková konference na nové produkty tak chudá – vedení Microsoftu se rozhodlo některé řady zařízení zrušit bez náhrady.

Začalo to již na jaře, kdy měla být údajně představena druhá generace studentského notebooku Surface Laptop SE 2. Tento počítač byl již hotov a připraven na odhalení světu, Microsoft se ale rozhodl jeho start na poslední chvíli zastavit. Stejný osud prý potkal i zvažovaný Surface Pro s 11″ displejem, namísto kterého byl uveden „firemní“ Surface Go 4 s procesorem Intel N200.

Dalších pokračovatelů se údajně nedočkají ani stolní all-in-one počítač Surface Studio, komunikátor Surface Duo nebo sluchátka Surface Headphones. Podle Windows Central v laboratořích Microsoftu pracovali i na smartphonu a tabletu s ohebným displejem, mini počítači à la Mac mini nebo samostatném monitoru Surface, ale ani u těchto zařízení netušíme, zda vůbec někdy spatří světlo světa.

Spekuluje se, že právě rušení experimentálních produktů stálo za náhlým odchodem Panose Panaye. Ten byl považován za inovátora, jenž se nebál zkoušet nové věci, ovšem vedení firmy mu v tom pravděpodobně přistřihlo křídla. Je pravda, že některé poslední produkty jeho divize nebyly komerčně úspěšné nebo se vůbec nedostaly do prodeje (například dvoudisplejový počítač Surface Neo), ovšem Microsoft na nich alespoň mohl demonstrovat jednak schopnosti své hardwarové divize a také univerzálnost systému Windows, čímž stimuloval výrobce třetích stran k návrhu nových zajímavých form-faktorů.

Které řady zařízení přežijí?

Experimentování s nejistým výsledkem zjevně zatěžovalo Microsoft v době finanční krize natolik, že se rozhodl vsadit na jistotu. Nelze se divit, konec posledního fiskálního roku ukázal pokles tržeb z prodeje zařízení a výhled do aktuálního období rovněž nevypadá růžově.

V tuto chvíli se zdá, že svoji budoucnost mají zajištěnou:

tablety Surface Go a Surface Pro

notebooky Surface Laptop, Surface Laptop Go a Surface Laptop Studio

interaktivní tabule Surface Hub

Tyto řady by se měly v budoucnu dočkat nových generací a my doufáme, že příští podzim přinese více než jen výměnu procesorů. Pokud by totiž Microsoft pokračoval v nastavené trajektorii, mohlo by se také stát, že značka Surface zcela ztratí svůj lesk a nakonec přestanou být zajímavé i prozatím přeživší modelové řady.