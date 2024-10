Microsoft zařízl zkušební verzi Game Passu za dolar. Těsně před vydáním nového Call of Duty

S blížícím se vydáním nového Call of Duty Microsoft v tichosti zrušil zkušební verzi Game Passu za dolar

Nestalo se poprvé, ke stejnému kroku přistoupila společnost před vydáním Starfieldu

Microsoft doufá, že díky Call of Duty přiláká velký počet nových předplatitelů

Herní předplatné Game Pass si za normálních okolní můžete ve zkušební verzi pořídit za pouhý dolar, díky němuž získáte okamžitý přístup k více než stovce her pro PC či Xbox. Společnost Microsoft se však rozhodla výhodnou nabídku ukončit. Patrně tak učinila v souvislosti s blížícím se vydání nové dílu série Call of Duty s podtitulem Black Ops 6. Příběhovou kampaň očekávané střílečky si tak budete moci zahrát nejlevněji za 299 korun na PC, resp. za 439 korun na konzoli.

Nestálá nabídka

Technologický gigant z Redmontu se k tomuto kroku nicméně neodhodlal poprvé. Zkušební verze Game Passu zmizela z nabídky také loni v březnu, aby se o něco později vrátila se zkrácenou platností na 14 dnů. Dolarové předplatné se ztratilo rovněž několik dnů před vydáním vesmírného RPG Starfield od Bethesdy.

Nejedná se ovšem o nikterak překvapivý tah. Microsoft totiž doufá, že právě díky Call of Duty: Black Ops 6 výrazně vzroste počet předplatitelů Game Passu. Podle dřívějších informací magazínu The Verge se uvnitř společnost řešila otázka, zda by měly být nové díly Call of Duty rovnou k dispozici i v rámci předplatného, které by mohlo tradiční herní sérii ubrat na každoročním vysokém prodejním potenciálu.

Call of Duty v cloudu

V případě předplatného za jediný dolar by k tomu s největší pravděpodobností došlo. Připomeňme, že nového dílů Call of Duty se běžně prodá více než 20 milionů kopií po 70 dolarech (konzolová verze Black Ops 6 se v Česku prodává za 2 tisíce korun, pozn. red.).

Microsoft nezapomíná ani na službu Xbox Cloud Gaming, která se ještě v průběhu října rozroste kromě Black Ops 6 také o loňské Modern Warfare III a battle royale režim Warzone. Bude to vůbec poprvé, kdy nějaká hra ze série Call of Duty ihned po vydání nabídne možnost hraní v cloudu.