Střílečka Destiny míří na mobily, nabídne plnohodnotnou hratelnost i parádní grafiku

Oblíbená střílečka Destiny se brzy dočká mobilního zpracování, stojí za ním čínský gigant NetEase

Destiny: Rising nabídne kompletně nový příběh a celou řadu PvE i PvP režimů, zahrajete si i sólo

Uzavřené alfa testování startuje už 1. listopadu v USA a Kanadě

Spekulace z posledních týdnů o mobilní verzi střílečky Destiny se zakládaly na skutečnosti. Populární hra od studia Bungie skutečně brzy zamíří do našich kapes pod názvem Destiny: Rising. Stejně jako v případě verzí pro PC a konzole půjde o free to play titul s důrazem na RPG mechaniky. Chybět nebude několik hratelných hrdinů, sdílený svět či různé PvE i PvP režimy.

Zbrusu nový příběh

Za vývojem tentokrát nestojí přímo vývojářský celek z amerického města Bellevue, nýbrž čínský zábavní gigant NetEase Games, který s Bungie v roce 2018 uzavřel strategické partnerství a investoval do něj 100 milionů amerických dolarů. Destiny: Rising se bude odehrávat v alternativní časové rovině, v období po konci Dark Age, kterým se ve vesmíru Destiny označují události v souvislosti se zničením většiny lidské civilizace a zbudováním posledního lidmi obydleného města s výmluvným názvem The Last City.

Společnosti NetEase se podařilo vyjednat úplnou kreativní svobodu, ať už jde o celkovou vizi nebo vyprávění zcela originálního příběhu. Na rozdíl od původního Destiny či Destiny 2 si hráči na místo vytvoření vlastní postavy budou muset vybrat z několika předdefinovaných hrdinů, mezi nimiž nechybí staří známí jako Ikora Rey. K dispozici ale bude i plejáda zbrusu nových postav, každá pochopitelně s unikátními schopnostmi i příběhovým pozadím. S vybraným hrdinou se pak budete moci pustit do hrání sólo, v kooperaci i v kompetitivních režimech.

Otazník nad monetizací

Destiny: Rising bude možné hrát z pohledu první nebo třetí osoby. Hra pochopitelně nabídne plnohodnotné dotykové ovládání, ale chybět nebude ani podpora ovladačů. Velkou otázkou naopak zůstává systém monetizace. Společnost NetEase se k němu zatím blíže nevyjádřila, ale v často kladených dotazech uvádí, že „velká část hlavní kampaně bude k dispozici“ v alfa testu příští měsíc spolu s „alespoň jednou mapou pro všechny herní režimy“, aby si lidé mohli hru plnohodnotně vyzkoušet.

Destiny: Rising bude k dispozici nejprve v rámci uzavřeného alfa testování, které startuje 1. listopadu v USA a Kanadě. Do testovací verze se můžete zaregistrovat na webových stránkách společnosti NetEase.