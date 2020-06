Microsoft zahájil plošnou instalaci nového prohlížeče Edge. Původní ze systému zmizí

V lednu letošního roku Microsoft vydal zbrusu nový internetový prohlížeč Microsoft Edge, který využívá vykreslovací jádro Chromium jako drtivá většina konkurenčních prohlížečů. Tento prohlížeč má ve Windows 10 nahradit původní Edge s vlastním vykreslovacím jádrem, avšak dosud bylo nutné provádět manuálně. Včera ale Microsoft zahájil distribuci skrze službu Windows Update.

Původně se počítalo s tím, že řízená výměna proběhne v souvislosti s nedávno uvolněnou jarní aktualizací, nakonec však Microsoft tento akt pozdržel. Vypouštění nového prohlížeče probíhá ve vlnách, po instalaci by mělo dojít k migraci nastavení, záložek a dalších funkcí. Nový Microsoft Edge se v mnohém podobá populárnímu Google Chrome (dokonce by měl být méně náročný na hardware), Microsoft do něj navíc přidal některé funkce navíc, např. kolekce nebo možnost přehrávat video na Netflixu ve 4K. Oproti původnímu Edge ale stále spousta funkcí chybí, například režim IE nebo podpora funkce Windows Ink.