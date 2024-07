Microsoft v Číně zakáže telefony s Androidem. Bojí se hackerů a šmírování

Americká společnost Microsoft znemožní svým zaměstnancům v Číně používat pro přístup k pracovním nástrojům telefony s Androidem. Namísto toho budou muset zaměstnanci používat zařízení od Applu. Důvodem je nedůvěra v systém bez služeb Google, který mají občané Čínské lidové republiky k dispozici.

Redmondský gigant již vloni v listopadu představil program Secure Future Initiative (SFI). Tento projekt si dává za cíl posílit zabezpečení interních systémů pomocí nástrojů umělé inteligence, ale také poněkud přísných opatření, jako je právě toto. Klíčovým prvkem SFI pro zaměstnance Microsoftu je dvojité ověření pomocí aplikací Microsoft Authenticator a Identity Pass.

Tyto mobilní aplikace slouží k ověření totožnosti každého z pracovníků při pokusu o přihlášení do firemních systémů. Prakticky všude na světě jsou obě aplikace dostupné jak v Google Play, tak v Apple App Store. Až na Čínu, kde Google Play oficiálně nefunguje a čínské technologické firmy provozují vlastní obchody s aplikacemi, kupříkladu Baidu nebo i Evropanům dobře známý Huawei AppGallery.

Microsoft nicméně plánuje své ověřovací aplikace z těchto alternativních obchodů odstranit a ponechat je pouze v App Storu, který provozuje společnost Apple. Činí tak z obav o bezpečnost vlastních systémů, neboť aplikace v čínských obchodech často podléhají netransparentní regulaci a mohou mít odlišné standardy pro bezpečnost a ochranu osobních údajů.

