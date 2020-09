Microsoft TikTok kupovat nebude. Čínská vláda se snaží prodeji zabránit

Pokud nedojde tento týden k odprodeji amerických aktivit sítě TikTok některé z amerických společností, bude tato čínská služba v USA a v několika dalších zemích světa zablokována. Za hlavního zájemce o akvizici byl dosud považován Microsoft, avšak ten dnes ráno oznámil, že jeho nabídka byla odmítnuta, údajně kvůli významným změnám, které by musel v aplikaci provést. Ve hře ještě zůstává Oracle, ale je dost možné, že ani této firmě TikTok do klína nespadne.

Čína: raději TikTok zakázat, než jej prodat Americe

Důvod hledejme v nedávno oznámených opatřeních čínské vlády, podle nichž bude významně regulován prodej a vývoz čínské umělé inteligence, kterou TikTok využívá například k doporučování příspěvků. Každý vývoz umělé inteligence musí projít důkladným (rozuměj dlouhým) schvalovacím procesem.

Opatření čínské vlády je jasným signálem, že Peking nechce, aby TikTok skončil v americké náruči, ale upřednostnil by vypnutí služby v USA. To ostatně minulý pátek potvrdili agentuře Reuters tři nezávislí lidé s přímou znalostí problematiky. Nucený prodej by údajně světu ukázal, že společnost ByteDance, potažmo celá Čína, se v souboji tváří v tvář s Washingtonem zachovali jako slaboši.

Čínská strana se bude snažit připravovaný obchod záměrně oddalovat, dokonce již existuje seznam samostatných vlastností a technologií, které TikTok používá, přičemž prodej každé položky by měl být schvalován zvlášť.

Zdržovací taktiku zřejmě nebude akceptovat americký prezident Donald Trump, který se vyjádřil, že stanovený termín 20. září nehodlá posouvat. Je tedy možné, že pokud k prodeji TikToku do amerických rukou dojde, nebudou součástí transakce doporučovací algoritmy a další prvky využívající umělou inteligenci. Případný nový americký majitel by si musel tyto součásti dodat sám.