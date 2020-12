Microsoft Surface je od října oficiálně dostupný na českém trhu. Znáte všechny členy této rodiny?

Ve třetím čtvrtletí letošního roku se konečně i čeští zákazníci dočkali oficiální podpory produktové řady Surface od Microsoftu. Nabídka je skutečně bohatá, a to jak co se týče samotných zařízení, tak i jejich příslušenství, které uživatelé ocení nejen z praktického, ale také estetického hlediska díky dostupnosti v široké paletě atraktivních barev.

Hlavní charakteristikou zařízení Surface je jejich ohromná variabilita – ať už chcete pracovat nebo se bavit, a je jedno jestli v domácí pracovně, u kuchyňského stolu, na pohovce nebo třeba venku na lavičce, Surface vám vždy nabídne špičkovou dotykovou obrazovku, kvalitní kamery a mikrofony pro videokomunikaci, zvuk v kvalitě Dolby® Audio pro hudbu, filmy a seriály, a Windows se všemi známými a oblíbenými funkcemi, které jsou odladěny přímo pro daný hardware.

💻 Surface Mega Unboxing! Všechny počítače Microsoft Surface v jednom videu! | WRTECH [4K]

Surface Laptop Go je nejnovějším přírůstkem do skupiny produktů Surface. Svou hmotností spadá mezi nejlehčí notebooky celé řady, ale to nijak nejde na úkor výkonu, s nímž díky procesoru Intel Core 10. generace zvládnete všechny běžné každodenní činnosti. Surface Laptop Go na vás udělá dojem i výdrží baterie s možností rychlého nabíjení, designovým zpracováním s dotykovou 12,4“ obrazovkou a zjednodušeným přihlašováním přes Windows Hello pomocí otisku prstu.

Surface Go 2 je nejmenší a nejlehčí Surface s 10,5“ dotykovou obrazovkou, a jde o tablet, který lze vyklopením vestavěného stojánku a připojením klávesnice Type Cover proměnit v plnohodnotný malý notebook. Displej je zasazen do kvalitně zpracovaného kovového těla a podporuje pero Surface Pen. Díky němu si můžete jednoduše dělat vlastnoruční poznámky nebo třeba vytvořit umělecké dílo. Surface používá na kreslení i například autor populárních komiksů Opráski sčeskí historje. I Surface Go 2 podporuje funkci Windows Hello, díky které se můžete do Windows přihlašovat pomocí rozpoznávání obličeje bez nutnosti zadávat heslo.

Microsoft Surface Pro 7

Ať už se rozhodnete pracovat u stolu, na pohovce nebo v kuchyni, Surface Pro 7 je váš nekonečně adaptabilní parťák. Stačí se pohodlně usadit, vyklopit zabudovaný stojánek a dát průchod vlastní kreativitě s perem Surface Pen. Svůj pracovní prostor si navíc můžete široce přizpůsobit připojením vícero monitorů a příslušenství prostřednictvím doku Surface Dock 2.

Díky výkonu procesoru Intel Core 10. generace nemá Surface Pro 7 problém zvládnout žádné vaše každodenní úkoly – při jejich řešení oceníte rychlejší multitasking, vynikající parametry Wi-Fi a dlouhou výdrž baterie, stejně jako audiovizuální výkon pro chvíle, kdy si budete chtít oddychnout u nějaké zábavy. Surface Pro 7 si také můžete přizpůsobit vlastnímu vkusu třeba s klávesnicí Type Cover, perem Surface Pen, nebo myší Surface Arc Mouse, které jsou do dostupné v bohaté škále barev.

Microsoft Surface Pro X

Pokud pracujete v cloudovém prostředí a svým způsobem v něm dokonce i žijete, pak byl Surface Pro X navržen přesně pro vás. Od ostatních počítačů řady Surface se ale liší tím, že čipsety Microsoft SQ 1 a Microsoft SQ 2 jsou na bázi technologie ARM. Surface Pro X tak v sobě kombinuje funkčnost mobilních aplikací s ultrarychlým a stabilním připojením LTE s výkonem Windows 10. Rychlý Outlook, Excel a Edge, vysoce kvalitní videochaty a streamování videa vám umožní udržet si produktivitu, šetřit čas a využívat bezpečné a konzistentní připojení prakticky kdekoli.

Microsoft Surface Laptop 3

Řada Surface zahrnuje i tento klasický notebook s podporou funkce Windows Hello a pera Surface Pen. Kapacita jeho baterie zaručuje, že se můžete bavit nebo pracovat skoro celý den. Je tenký, lehký a vyrobený z vysoce kvalitních materiálů, ale jeho hlavní ozdobou je špičková obrazovka o úhlopříčce 13,5 nebo 15 palců podle zvoleného modelu. Klávesnici a plochu k opření dlaní pokrývá luxusní materiál Alcantra, který je na dotyk velice příjemný. Notebook je k dispozici také v provedeních s kovovým povrchem.

Microsoft Surface Book 3

Jedná se o nejvýkonnější přenosný Surface z celé produktové řady. Jeho majitel v něm získá univerzální notebook, výkonný tablet i mobilní pracovní stanici najednou. Celkem jej lze používat ve čtyřech různých režimech – notebook, tablet, studio a displej – díky čemuž z hlediska výkonu zvládne i ty nejnáročnější úkoly. Podle očekávání také Microsoft Surface Book 3 podporuje přihlašování přes Windows Hello pomocí obličeje a pero Surface Pen.

Microsoft Surface Studio 2

Toto technologicky netradičně koncipované zařízení je určeno především profesionálům z oblasti kreativního designu. Výkonná grafika, rychlý procesor a špičková 28“ obrazovka s bohatými možnostmi přizpůsobení umožňují realizaci i těch nesložitějších nápadů. U takto vyspělého zařízení nepřekvapí podpora Windows Hello, pera Surface Pen se 4096 úrovněmi tlaku a otočného ovladače Surface Dial.