Microsoft Store čeká revoluční přestavba. Dostane moderní design a hromadu nových funkcí

Aplikační obchod ve Windows 10 čeká v druhé polovině letošního roku poměrně velká přestavba. Microsoft ji spojí s chystaným redesignem celého systému, ačkoliv designové novinky lze v tuto chvíli pouze odhadovat, pravděpodobně se dočkáme přepracovaného rozvržení prvků, líbivějších ikon či svižnějších animací. Zásadní věci se odehrají pod kapotou a díky nim by se mělo do Microsoft Store dostat mnohem více aplikací.

Microsoft Store čeká velká proměna. Vydělají vývojáři i uživatelé

Podle zjištění serveru Windows Central se chystá Microsoft změnit zásady pro vývojáře a zjednodušit jim zasílání aplikací. Například již nebudou vyžadovány MSIX balíčky, vývojáři budou moci do obchodu posílat nebalené win32 aplikace v surových balíčcích .exe nebo .msi. Tyto aplikace navíc nebudou muset využívat k aktualizacím Microsoft Store, ale budou moci využívat své vlastní aktualizační systémy. To by mohlo otevřít cestu například konkurenčním internetovým prohlížečům.

Tím však chystané novinky nekončí. Microsoft umožní vývojářům využívat v aplikacích vlastní platební systémy, ať už pro jednorázové platby nebo předplatná. Tento krok nemá mezi obchody aplikací obdoby; konkurence nutí vývojáře využívat nativní platební systémy svých obchodů a odvádět z každé platby poměrně vysoké desátky. Microsoft se tak chystá obětovat vlastní zisky jen proto, aby se mu po letech konečně podařilo naplnit svůj obchod kvalitními aplikacemi. Sami redmondští chtějí jít příkladem a chystají se naplnit Microsoft Store spoustou vlastních aplikací – Office, Edge nebo Visal Studio.

Nový Microsoft Store údajně dorazí do Windows 10 letos na podzim v rámci velké podzimní aktualizace, jeho odhalení patrně proběhne na květnové vývojářské konferenci Build. Krátce poté by se mohla testovací verze dostat do programu Windows Insider.