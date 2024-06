Microsoft se dostal do křížku s Evropskou unií. Tentokrát za to mohou Teamsy

Gigant z Redmondu se dostal do hledáčku regulátorů Evropské unie

Vadí jim zvýhodňování komunikačního nástroje Teams v rámci balíků Office 365 a Microsoft 365

Pokud bude shledán vinným z porušení antitrustových nařízení, hrozí mu astronomická pokuta

Jestli je Evropská unie v nějakém odvětví své činnosti pevná v kramflecích, je to ochrana společného trhu. Unie si zkrátka umí vyšlápnout i na ty největší technologické giganty, jako je Meta či Apple. Své o sporech s EU ví také Microsoft, který se s ní dostal do křížku hned několikrát. Ačkoli se oči Evropské komise nyní upírají spíše směrem k Applu, koutkem oka sleduje také giganta z Redmondu. Ten byl nyní obviněn s porušování antitrustových zákonů.

Microsoft je ve sporu s EU po dlouhých 15 letech

Evropským regulátorům vadí propojení firemního komunikačního nástroje Teams s balíky Office 365 a Microsoft 365, což podle nich porušuje antitrustové zákony. Pro Microsoft je to první obvinění po poměrně dlouhé době – naposledy byl ve sporu s Evropskou unií před dlouhými 15 lety, kdy přišla na přetřes integrace Windows Media Playeru a Internet Exploreru v operačním systému Windows.

„Evropská komise informovala Microsoft o svém předběžném pohledu na možné porušení antitrustových pravidel Evropské unie v souvislosti s jejich nástrojem pro komunikaci a spolupráci Teams, který je propojen s jejich kancelářskými balíky Office 365 a Microsoft 365,“ stojí v tiskovém prohlášení Evropské komise poté, co EK předala seznam svých námitek gigantu z Redmondu. Softwarová společnost už v loňském roce z těchto balíků Teams vyřadila a je v současné době k dispozici jako samostatná aplikace, avšak jak se zdá, toto opatření není podle Evropské komise dostatečné.

„Máme obavu, že Microsoft svým propojením Teams s kancelářským balíkem získává výhodu nad konkurencí,“ vyjádřila se k záležitosti Margrethe Vestagerová, evropská komisařka pro hospodářskou soutěž. Microsoft k požadavkům EU rozhodně není hluchý a už na nich pracuje. „Odstraněním Teams s kancelářských balíků jsme učinili první krok. Ceníme si toho, že Evropská komise nám sdělila další detaily ohledně jejich požadavků. Společně najdeme způsob, jak tyto požadavky zapracovat,“ uvedl prezident Microsoftu Brad Smith pro Financial Times.

Obavy z porušování antitrustových nařízení mají evropští regulátoři už od loňského roku, kdy poprvé proti Microsoftu vznesli své námitky, společně s konkurenčním nástrojem Slack, který si na počínání Microsoftu stěžoval už v červenci roku 2020. „Seznam výtek od Evropské komise směrem k Microsoftu je výhra pro zákazníky a jejich možnost svobodné volby. Také jde o potvrzení praktik Microsoftu, které poškozují konkurenci,“ uvedl Sabastian Niles, prezident společnosti Salesforce, pod kterou Slack spadá. Pokud by Microsoft nedokázal na obvinění z porušení antitrustových nařízení včas zareagovat a byl by shledán vinným, čelil by pokutě až ve výši 10 procent z ročního celosvětového obratu, tedy přibližně 21 miliard dolarů (cca 486 miliard korun).