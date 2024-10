Microsoft řeší nepříjemný problém. Vývojáři nechtějí tvořit hry pro Xbox

Microsoft chce přijít na to, proč herní vývojáři nechtějí vyvíjet hry pro Xbox

Skupina Xbox Research jim zároveň poskytne technickou podporu

Nejznámější hrou, která se v poslední době potýkala s problémy při vydání, je Baldur’s Gate 3

Herní konzole Xbox patří mezi stálice na herní scéně. Kromě generace Xboxu 360 ovšem oproti svým konkurentům vždy tahala za kratší konec, minimálně pokud jde o celkové prodeje. Jednou z příčin mohou být také samotné hry, respektive jejich nedostatek, alespoň to se v Redmondu domnívají. Nyní chce Microsoft od herních vývojářů slyšet, proč nevyvíjejí hry pro jejich konzoli, přičemž zjišťovat to bude prostřednictvím svého týmu Xbox Research. Tento tým bude nejen zjišťovat příčiny toho, proč vývojáři nechtějí vyvíjet pro Xbox hry, ale také jim hodlají ve vývoji pomáhat a případně jim pomoci s řešením problémů.

Xbox Research chce pomoci vývojářům s tvorbou her

Nový program připomíná starší Xbox Insider a je otevřen všem členům herních studií, tedy nejen technickým pracovníkům. „Do tvorby her je zapojena řada lidí, včetně marketingových pracovníků, kreativních tvůrců, komunitních manažerů a dalších,“ uvedla Deborah Hendersen, šéfka výzkumného oddělení v divizi Xbox. „Chceme zpětnou vazbu od všech, kteří na hrách pracují a v rámci našich možností jim usnadnit život, neboť to je to, co dělá hry a samotné hraní lepší,“ dodala.

Zatímco program bude sbírat od herních studií zpětnou vazbu, vylepšovat nástroje a zefektivňovat další aspekty herního vývoje, zároveň bude sbírat informace o tom, proč vývojáři nechtějí tvořit hry pro Xbox. „Pokud nejste na Xboxu, rádi bychom věděli proč,“ zmínila Hendersen. „A upřímně, pokud využíváte konkurenční nástroje, pravděpodobně máte na věc trochu jiný pohled, ze kterého bychom se mohli poučit.“

Zlepšení přístupu Microsoftu směrem k herním vývojářům je rozhodně na místě. Například hit loňského roku Baldur’s Gate 3 se na platformě z Redmondu objevil až několik měsíců po debutu na konkurenčním PlayStationu 5, především z důvodu technických problémů s optimalizací pro méně výkonný Xbox Series S. Taktéž Capcom uvedl, že jeho dvě nové kolekce bojových her, Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics a Capcom Fighting Collection 2, budou vydány na Xboxu až v roce 2025 z technických důvodů.