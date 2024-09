Jeden Xbox vládne všem: Microsoft sjednocuje své klíčové aplikace

Microsoft sloučí mobilní aplikace Xbox a Game Pass

Funkce zůstanou zachovány, jen na cloudové hraní si ještě budeme muset počkat

Proces by měl být hotov do konce letošního roku

Součástí ekosystému Xboxu jsou také mobilní aplikace, konkrétně ta s prostým názvem Xbox a druhá týkající se Game Passu. Tato dichotomie může nejen řadu uživatelů mást, ale také není moc důvodů, proč by měly být v obchodech s aplikacemi samostatně. Nyní se na tuto anomálii zaměří i samotný Microsoft a konečně zahájí proces sloučení obou aplikací, které jsou dostupné pro iPhone a iPad, respektive také pro operační systém Android.

Aplikace Xbox a Game Pass se spojí do jedné

Funkce z aplikace Xbox Game Pass se přesunou do aplikace Xbox, aby měli hráči k dispozici vše v jednom. V aplikaci Xbox si budete moci zobrazit své členství v Game Pass, procházet katalog her, zobrazit a uplatnit výhody a další funkce. V rámci tohoto přechodu společnost Microsoft uvedla, že aplikace Xbox Game Pass pro iPhone a iPad bude od listopadu z obchodu App Store odstraněna. „Tyto novinky budou dostupné pro členy beta verze Xboxu v mobilních zařízeních a brzy se dostanou ke všem uživatelům,“ uvádí Microsoft v blogovém příspěvku. „V rámci těchto změn nebudeme od listopadu podporovat nové stahování aplikace Xbox Game Pass.“

Nová aplikace Xbox bude nyní obsahovat integraci služby Game Pass, chat s účastníky, textový chat, přístup k záznamům her a možnost vzdálené instalace nebo vzdáleného hraní her. Microsoft a Apple se nadále přou o cloudové herní aplikace, takže v mobilních aplikacích Xbox stále není možnost streamovat hry v systémech iOS nebo Android. Pokud chcete streamovat hry do telefonu, budete k nim muset i nadále přistupovat z prohlížeče.

Microsoft dnes také spouští nový kompaktní režim Game Bar pro všechny hráče na PC a také vylepšení aplikace Xbox na PC, která hráčům ušetří místo při stahování. Pokud jste majiteli konzole Xbox, nebudete již muset čekat na stažení aktualizací her, takže budete moci začít hrát ihned po vydání aktualizace.