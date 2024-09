Retro okénko: Xboxu mnoho šancí nedávali, nakonec si jej hráči zamilovali

Xbox patří mezi stálice na konzolovém trhu

I přes složitější začátky si konzole od Microsoftu zažily své úspěchy a pády

Současná budoucnost herního hardwaru z Redmondu je nejistá, s hrami ale Microsoft nekončí

Herní konzole jsou v současné době neodmyslitelnou součástí řady domácností, které skrze ně nejen hrají nejnovější hry, ale třeba také konzumují obsah ze streamovacích platforem či je využívají jako Blu-ray přehrávač. Jedním z průkopníků na tomto poli je také Microsoft, který před 22 lety představil svou vlastní vizi videoherní konzole jménem Xbox. Ten měl zpočátku těžkou pozici nejen na trhu, ale také ve vlastní firmě, nicméně časem si našel své místo. Jaká byla jeho historie a jak se vyvíjely webové stránky, které o novinkách na Xboxu informovaly?

Navzdory Billu Gatesovi

Čtyři inženýři z týmu DirectX společnosti Microsoft Kevin Bachus, Seamus Blackley, Ted Hase a Otto Berkes si začali představovat, jak by měla vypadat konzole Microsoftu, která by konkurovala druhé generaci PlayStationu. Navrhli systém, který by využíval mnoho hardwarových komponent společných s osobními počítači a který by efektivně používal verzi systému Windows a DirectX pro hraní her na konzoli. Tento nápad se zpočátku nesetkal uvnitř firmy s pochopením a inženýři dodnes vzpomínají na meeting, na němž po nich řval sám Bill Gates, který o herní konzoli nechtěl ani slyšet.

Celou situaci nakonec změnila jediná otázka: „A co Sony?“ Vize toho, že by japonská společnost získala neomezený přístup do domácností byla pro Gatese a vedení Microsoftu natolik děsivá, že projekt herní konzole dostal nejen zelenou, ale také štědré financování. Mezi jeho hlavní přednosti patřila služba Xbox Live pro online hraní, která se v kombinaci s úspěchem Halo 2 stala jednou z přelomových událostí šesté generace konzolí. Původní konzole Xbox nakonec měla skromné prodeje (něco přes 24 milionů kusů) a Microsoft z finančního hlediska příliš nepotěšily. Přesto to bylo dost na to, aby se gigant z Redmondu rozhodl pokračovat ve vývoji.

Úspěch jménem Xbox 360

Xbox 360 byl uveden na trh jako nástupce původního Xboxu v listopadu 2005 a v rámci sedmé generace herních konzolí konkuroval konzolím PlayStation 3 od Sony a Wii od Nintenda. Nižší prodejní cena a dřívější dostupnost oproti PlayStationu 3 udělala z konzole hit (Sony ztrátu dohnalo až ke konci životního cyklu sedmé generace), avšak byl zde také jeden zásadní problém jménem RROD (Red Ring of Death), tedy „obecná chyba vyžadující servis konzole nebo napájecího adaptéru“.

Microsoft se ocitl na rozcestí – buďto mohl celý projekt odpískat, poškozené zákazníky odškodnit a přiznat porážku, nebo se vydat cestou opravy chyby i přes finanční ztráty a vrátit se zpátky do hry. Tehdejší generální ředitel Steve Balmer se rozhodl pro druhou možnost a už v roce 2009 přistály na pultech obchodu Xboxy 360 s revizí Jasper, které tento problém do značné míry eliminovaly. Na úspěchu se do značné míry podílel také Kinect, který umožňoval ovládání her skrze pohyby těla. I díky němu se prodalo přes 84 milionů kusů a jedná se o doposud nejúspěšnější konzoli Microsoftu.

Xbox One díru do světa neudělal

Xbox One byl uveden na trh 22. listopadu 2013 v Severní Americe jako nástupce konzole Xbox 360. Xbox One konkuroval konzolím PlayStation 4 od Sony a Wii U a Switch od Nintenda v rámci osmé generace herních konzolí. Stejně jako se Sony nepovedlo spuštění PlayStationu 3, tentokrát štafetu převzal Xbox. Na představovací konferenci na E3 promoval tehdejší šéf divize Don Mattrick především televizní a multimediální funkce, což řada hráčů nesla nelibě. Společně s nutností neustálého připojení k internetu, omezení vlastnických práv k softwaru a jeho sdílení či nutností mít ke konzoli zapojený Kinect (který navyšoval cenu konzole oproti konkurenci) si zadělal Microsoft na PR katastrofu.

Ačkoli zmíněné problémy byly hardcore hráči na diskusních fórech dovedeny do extrému, Microsoftu se nepodařilo reputaci napravit ani přes to, že postupně ustoupil od propagace multimediálních funkcí, odstranil nutnost připojení k internetu a v dalších verzích prodával Kinect jako samostatné příslušenství. Nepomohlo tomu ani vydání dvou mezigeneračních verzí Xbox One S a Xbox One X, z nichž druhá byla svého času nejvýkonnější konzolí na trhu. Nakonec se všech konzolí z rodiny Xbox One prodalo na 58 milionů kusů.

Bude Series X/S úspěch, nebo propadák?

Současná generace Xbox Series X/S se rozhodla na to jít trochu jinak. Zatímco Series X je plnohodnotnou konzolí s vysokým výkonem a řadou pokročilých technologií, Series S je dostupnější a omezenější variantou, která sice nabízí stejné hry, avšak v horším grafickém kabátku, jejž naopak vynahrazuje cenou. Microsoft se zároveň začal více zaměřovat na své herní předplatné GamePass a přestal zveřejňovat oficiální prodeje obou konzolí, tudíž je otázkou, jak si vlastně na trhu stojí.

Podle odhadů nicméně oproti hlavnímu konkurentovi Sony tahá za kratší konec, což vede ke spekulacím, že by Microsoft mohl ukončit výrobu vlastního herního hardwaru. S hrami ale vzhledem k obrovským nákupům herních studií určitě končit nebude, tudíž je otázkou, jakou má Xbox před sebou budoucnost.