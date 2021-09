Microsoft oznámil, kdy představí nové počítače Surface. Bude to nečekaně brzy

Microsoft nás podruhé v tomto týdnu příjemně překvapil. Poprvé se tak stalo včera, kdy oznámil nečekaně brzké datum vypuštění systému Windows 11, podobným způsobem nás překvapil i dnes – spekulovaná říjnová premiéra nových počítačů Surface se ve skutečnosti odehraje už v září.

Nové Surfacy přesně za tři týdny

Představení nových Surfaců se odehraje 22. září v rámci online tiskové konference, která bude zahájena v 17:00 našeho času. V tuto chvíli není moc jisté, kolik nových produktů Microsoft představí, spekuluje se o následujících zařízeních (seřazeno od nejpravděpodobnějšího k méně pravděpodobnému):

Surface Pro 8 – prakticky s jistotou můžeme očekávat nový tablet Surface Pro 8, který konečně po letech získá nový vzhled; jeho podoba se pravděpodobně bude blížit ARMovému Surface Pro X. Naznačuje to i oficiální pozvánka; vyobrazený tablet má zaoblenější boky a je k němu připojený klávesnicový kryt s integrovanou „schovku“ pro stylus. Samozřejmostí jsou nové procesory Intel Core 11. generace a zřejmě se dočkáme i vyměnitelného úložiště. Rozloučit se naopak budeme muset se slotem na paměťovou kartu a plnohodnotným USB-A portem.

Surface Duo 2 – hodně je propírána i druhá generace komunikátoru Surface Duo. Zařízení by mělo napravit chyby první generace, mělo by dostat větší displeje, lepší fotoaparáty (byť s esteticky nevzhledným modulem na zádech), výkonnější procesor Qualcomm Snapdragon 888 s podporou sítí 5G a NFC čip pro mobilní platby.

Surface Go 3 – pravděpodobnou novinkou je i základní tablet Surface Go 3, který se před nedávnem objevil ve dvou variantách v benchmarku GeekBench. Tablet bude patrně vypadat stejně jako jeho předchůdce, největší novinkou mají být nové procesory Intel Pentium Gold 6500Y a Core i3-10100Y.

Surface Book 4 – překvapením akce by mohl být kompletně přepracovaný Surface Book, který by měl přijít o odnímatelný displej ve prospěch speciálního kloubu, který umožní překlopení displeje do tabletové podoby. Tento počítač se objevil v patentové přihlášce Microsoftu, na jejímž základě vznikly neoficiální rendery tohoto počítače. Žádné hmatatelné důkazy o jeho existenci však zatím neexistují.

Surface Laptop Pro – další novinkou by mohl být nový Surface Laptop zaměřený na profesionály, pravděpodobně tedy s výkonnějšími „neultrabookovými“ procesory.

Surface Pro X – do nové generace by se mohl přehoupnout i tablet Surface Pro X, neboť jeho „druhá“ generace žádný velký skok kupředu nepředvedla a Apple mezitím dokázal, že ARMové počítače mohou být mimořádně výkonné a úsporné. Zvedne Microsoft tuto hozenou rukavici? Nebo jednoduše představí zbrusu nový Surface Pro 8 s tím, že si jej budete moci nakonfigurovat jak s procesory od Intelu, tak s procesory od Qualcommu?

Nechme se překvapit, s čím redmonští na chystané tiskovce překvapí. S jistotou však můžeme říci, že nové Surfacy (s výjimkou Surface Duo) poběží rovnou na novém systému Windows 11.