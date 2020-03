Microsoft mění tabletový režim ve Windows 10. Insideři již mohou ochutnat změny

Operační systém Windows 10 se v čase proměňuje, aktuálně je na programu designová změna nabídky Start a živých dlaždic. Microsoft se chystá i na úpravu tabletového režimu, který se od první verze Windows 10 prakticky nezměnil; pravděpodobně proto, že prosté tablety s Windows prakticky vymřely a tento mód tak nachází uplatnění pouze u hybridních zařízení. Na jaké novinky se mohou jejich majitelé těšit?

Tabletový režim čeká lehká proměna

Microsoft se například chystá proměnit hlavní panel, který po přepnutí do tabletového režimu změní rozložení některých prvků – mezery mezi připnutými aplikacemi se zvětší a vyhledávací pole se smrskne do pouhé ikony.

Vylepšeno by mělo být chování dotykové klávesnice, která by se měla objevit pokaždé, když prstem ťuknete do textového pole. Pro pohodlnější ovládání dotykem by měl být uzpůsoben Průzkumník souborů.

Výše uvedené novinky jsou aktuálně součástí posledního testovacího sestavení Windows 10, které pod číslem 9292.1001 vyšlo včera večer v rychlém kruhu aktualizací. Funkce je zatím testována pouze na hrstce Insiderů, zejména těch, kteří tabletový režim nikdy předtím nepoužili.

Microsoft s těmito změnami tabletového režimu koketoval už loni na podzim, poté však tento projekt z testovacích verzí odstranil, aby mohl implementovat několik změn. Nyní se zdá, že je s touto podobou spokojen, protože ve svém blogovém příspěvku uvádí, že plánuje tuto zkušenost poskytnout v příští ostré verzi systému.

Konec ovládacích panelů?

Další změnou, která se pravděpodobně do Windows 10 chystá, by mohlo být skrytí ovládacích panelů. Totou novinkou se zatím Microsoft nechlubí, ovšem leccos naznačují nová ID nalezená v testovacích verzích. Jejich pojmenování hovoří za vše:

HideSystemControlPanel

SystemControlPanelFileExplorerRedirect

SystemControlPanelHotkeyRedirect

Microsoft postupně stěhuje položky Ovládacích panelů do moderního Nastavení, a přestože zdaleka nejsou přesunuté všechny součásti, drtivou většinu změn lze z provést právě z Nastavení; běžný uživatel prakticky do Ovládacích panelů zavítat nepotřebuje. Dá se předpokládat s tím, že Ovládací panely budou v systému pouze skryté, avšak v případě nouze se k nim bude možné nějak „prokousat“.

Insider program má novou šéfku

Program Windows Insider tak v minulém týdnu prodělal změnu ve svém vedení, dosavadní šéfku Donu Sarkar vystřídala Amanda Langowski, která má u Microsoftu vybudovanou 20letou kariéru.