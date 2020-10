Microsoft je stále dobře fungující stroj na peníze. Zisk meziročně vzrostl o 30 %

Microsoft v noci na dnešek oznámil výsledky svého hospodaření za třetí čtvrtletí letošního roku, které v případě redmondské firmy otevírá fiskální rok 2021. Zveřejněná čísla předčila očekávání analytiků, Microsoft vykázal meziroční nárůst tržeb i zisku, přičemž provozní i čistý zisk byly dokonce v uplynulém čtvrtletí nejvyššími v historii společnosti.

Pandemie nemoci COVID-19 Microsoft nijak negativně neovlivnila, naopak díky čím dál častější práci na dálku byly častěji využívány cloudové služby. Cloudový byznys dosáhl tržeb ve výši 13 miliard dolarů, což je meziroční nárůst o 20 procent. Počet denních uživatelů služby Microsoft Teams narostl na 115 milionů.

@MicrosoftTeams now has more than 115 million daily active users. All up, Microsoft 365 users generated more than 30 billion collaboration minutes in a single day this quarter. 📈

— Frank X. Shaw (@fxshaw) October 27, 2020