Metaverse bez Applu? Firma z Cupertina nebude spolupracovat na vznikajících standardech

Metaverse patří mezi populární pojmy dnešní doby, avšak jen málokdo si pod ním představí něco zcela konkrétního. To chtějí částečně změnit velké společnosti v čele s Metou, Microsoftem, Sony, Epic Games, Nvidií nebo Adobe, které se dohodly na společném založení Metaverse Standards Forum. V rámci něj by firmy měly koordinovat vznikající standardy pro metaverse, aby byly navzájem kompatibilní a urychlil se tím růst celého projektu.

Mezi více než 35 zakládajícími členy jsou velká jména (nejen) technologického světa. Kromě výše zmíněných se jedná například o nábytkářský gigant IKEA, čínskou společnost Huawei, World Wide Web Consortium, Alibaba či Autodesk. Několik firem ale ve výčtu chybí – kromě herních společností jako Roblox či Niantic patří ta nejvýraznější absence Applu.

To je s podivem vzhledem k tomu, jak často se mluví o Applu ve spojitosti s rozšířenou a virtuální realitou, jenž mají být jedním ze základních pilířů metaverse. Není to přitom tak, že by se firma z Cupertina stranila ostatních. Sama se například podílí na vytváření standardů v rámci HTML5, společně s Intelem vytvořila Thunderbolt a spolupracuje také na standardu pro chytrou domácnost s názvem Matter. Proč se Apple rozhodl nespolupracovat s Metaverse Standards Forum můžeme jen odhadovat.