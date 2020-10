Messenger má nové logo, funkce a je opět o krok blíže k propojení s Instagramem

Možná jste si už všimli, že ikonka Messengeru mírně změnila svůj vzhled. Tato estetická změna je pouze jednou z novinek, kterých se ve spojení s Messengerem brzy dočkáme.

Messenger prochází evolucí již delší dobu. Možná už používáte funkci Messenger Rooms (v české verzi aplikace označena jako „virtuální místnost“), která je k dispozici od dubna letošního roku. Díky této funkci je možné pomocí Messengeru uskutečnit videohovor s až 50ti lidmi naráz.

Jednou z největších změn, z které také patrně pramení nové zbarvení loga Messengeru, bude propojení aplikace Messenger a Instagram. Nově tak bude možné komunikovat napříč těmito aplikacemi. Kdy k tomu přesně dojde ale zatím nevíme.

Facebook postupné propojení Instagramu s Messengerem avizuje už delší dobu, takže tato změna není úplně nečekaná. Do budoucna by se do integrace měla zapojit i aplikace WhatsApp, která je stejně jako Instagram vlastněna Facebookem.

Messenger dále rozšiřuje také možnosti přizpůsobení vzhledu jednotlivých komunikací. Budou k dispozici různá barevná schémata nebo také selfies samolepky. V rámci společného sledování videa bude možné sledovat kromě Facebooku Watch také videa z IGTV nebo Reels.

Poslední novinkou je možnost změnit nahradit výchozích šest smajlíků v reakcích vlastními. Nabídku pro editaci vyvoláte přidržením prstu na libovolné zprávě v konverzaci (jako kdybyste chtěli poslat nějakou reakci). Následně se objeví bublina se smajlíky, kde skrze tlačítko + se dostanete do nabídky, kde si je můžete přízpůsobit.