Messenger (beta) pro Windows přináší nový design a tmavý režim

Facebook má své aplikace nejen v obchodech aplikací pro Android a iOS, jeho aplikace najdeme i v Microsoft Store ve Windows 10. Odsud je možné stáhnout např. kecálek Messenger, který se od svého vzniku prakticky nezměnil. Ze stejného obchodu aplikací lze nicméně stáhnout beta verzi Messengeru, a ta v minulých dnech poměrně výrazně změnila kabátek.

Nový Messenger přináší moderní design a několik nových funkcí. Konečně je například možné posílat kontaktům soubory stylem drag-and-drop přímo do okna konverzace. Na jedno kliknutí také lze zobrazit všechny fotografie a videa, které jste si kdy s daným kontaktem poslali. Nechybí ani možnost přepnutí do tmavého režimu, a to hned ve dvou krocích – kromě světlého režimu je zde šedý a tmavý. U jednotlivých konverzací lze měnit barvu bublin či ikonu emoji.





Aplikace je pocitově rychlejší, zamrzí však nemožnost připínat okno aplikace k okrajům obrazovky. Messenger (beta) si můžete stáhnout prostřednictvím tohoto odkazu.