Měl pohánět Galaxy S25, nakonec jej uvidíme ve Flipu. Unikly parametry Exynosu 2500

Letošní véčka od Samsungu nebude pohánět procesor od Qualcommu

Samsung do nich údajně nasadí odložený Exynos 2500

Tento čip byl původně určen do Galaxy S25, ale Korejci jej nestihli včas vyrobit

Samsung minulý týden představil novou řadu vlajkových smartphonů Galaxy S25. Oproti původnímu plánu pohání všechny tři představené modely čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite – Samsung sice chtěl do části produkce nasadit vlastní čip Exynos 2500, avšak kvůli počátečním problémům s jeho produkcí nakonec musel vsadit na konkurenční Qualcomm. Korejci ale s Exynosem 2500 nadále počítají, namísto do vlajkových modelů svůj čip vůbec poprvé nasadí do ohebných telefonů.

Exynos 2500: známe parametry čipsetu pro Galaxy Z Flip 7

Na poslední generace Exynosů se snášela kritika, oproti Snapdragonům totiž lehce ztrácely na výkonu, a hlavně byly více energeticky náročné. O tom, zda bude podobně trpět i Exynos 2500, rozhodne zejména technologická vyspělost 3nm výrobního procesu od Samsungu, samotný návrh čipsetu totiž vypadá velmi zajímavě.

Exynos 2500 specifications for the Z Flip 7 3.3GHz ARM Cortex-X925 1core

2.75GHz ARM Cortex-A725 2core

2.36GHz ARM Cortex-A725 5core

1.8GHz ARM Cortex-A520 2core

L3 Cache 16MB



9.6Gbps 16bit Quad-Channel LPDDR5X Memory



UFS4.x STORAGE



1.3GHz Samsung Xclipse 950 GPU (AMD… — Jukanlosreve (@Jukanlosreve) January 25, 2025

Podle nejnovějších informací by mělo procesorovou jednotku Exynosu 2500 tvořit hned deset jader v následujícím složení:

1× Cortex-X925 s taktem 3,3 GHz

2× Cortex-A725 s taktem 2,75 GHz

5× Cortex-A725 s taktem 2,36 GHz

2× Cortex-A520 s taktem 1,8 GHz

Pro srovnání, konkurenční Snapdragon 8 Elite má „pouze“ osm procesorových jader, zato dvě jsou supervýkonná a podařilo se je vyhnat až do taktu 4,32 GHz, ve verzi pro telefony Samsung dokonce do 4,47 Ghz.

Zpět ale k Exynosu 2500. O grafické operace má v jeho případě starat grafika Samsung Xclipse 950 založená na architektuře RDNA 3.5 od AMD, její takt bude údajně 1,3 GHz. Nový čipset by měl rovněž disponovat velmi silnou neurální jednotkou s výkonem 56 TOPS. Potěší i podpora rychlých pamětí typu UFS 4 a LPDDR5x a až 320Mpx fotoaparátů.

Exynos 2500 si má najít cestu do letošního véčka Galaxy Z Flip 7 a údajně i do jeho levnějšího sourozence Galaxy Z Flip FE. O knížkovém Galaxy Z Foldu 7 se v tuto chvíli nespekuluje, u něj pravděpodobně Samsung zůstane u Snapdragonu. Teoreticky bychom se ale ještě mohli s Exynosem 2500 setkat ve smartphonu Galaxy S25 FE, pokud jej tedy vůbec v Samsungu plánují.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?