mDevCamp 2020: světové mobilní vývojářské špičky se letos sejdou v unikátním 3D světě

Organizátoři mDevCampu přetavili karanténní omezení ve výzvu a vyvinuli pro konferenci vlastní virtuální 3D svět. Namířeno do něj mají například Richard Threlkeld z AWS Mobile, Ben Sandofsky, autor aplikace Spectre Camera, ale také vývojáři Microsoftu nebo Googlu. Největší středoevropská vývojářská konference se uskuteční 10. a 11. června.

Zapojit se do největší konference pro mobilní vývojáře ve střední Evropě třeba z terasy nebo balkonu svého domu? Letos máte jedinečnou možnost. Vývojáři mDevCampu pro něj totiž naprogramovali a vystavěli vlastní virtuální 3D svět. Abyste do něj mohli vstoupit, potřebujete jen počítač a příslušnou aplikaci. Každý účastník si zvolí jedinečného avatara, se kterým se pak může zapojit do networkingu s kolegy z celého světa, poslechu přednášek, nebo třeba návštěvě partnerských stánků.

„Už od začátku jsme věděli, že chceme našim návštěvníkům nabídnout víc než jen klasický online stream. mDevCamp je komunitní akce založená zejména na networkingu mobilních vývojářů ze všech koutů světa a o tento rozměr jsme nechtěli návštěvníky ochudit ani letos,“ říká zakladatel a patron mDevCampu Michal Šrajer.

Na stavbě virtuálního světa pracoval český tým organizátorů mDevCampu v čele s Davidem Ryšánkem a Jaroslavem Holaňem. „Nabídka trhu nám nevyhovovala. Rozhodli jsme se proto postavit si vlastní a stihli jsme to v rekordně krátkém čase. Karanténní omezení tak vlastně pomohla ke vzniku nového, 3D virtuálního světa,” komentuje Ryšánek, který spolupracoval na nejúspěšnější VR hře světa Beat Saber.

Na unikátní 3D konferenci se chystají světové vývojářské špičky. Z amerického Seattlu se připojí Richard Threlkeld ze společnosti AWS Mobile, aby se podělil o své zkušenosti a rady z oblasti security pro Android. Jeho protiváha -- Vadim Drobinin, security expert pro konkurenční iOS -- bude mluvit mimo jiné i o mýtu neprolomitelnosti těchto systémů. Oba experti vystoupí v novém formátu deep-talks. 45 minutové bloky umožní speakerům zaměřit se i na technické detaily témat a proniknout víc do hloubky.

Zkušenosti s programováním real time video procesoru poodhalí Ben Sandofsky, autor Spectre Camera, nejlepší aplikace pro iPhone v roce 2019. A návštěvníci virtuální 3D světa nepřijdou ani o speakery ze společností jako je Google, nebo Microsoft. Ten vyslal na Confer-O-Matic, jak vlastní 3D platformu vývojáři mDevCampu pojmenovali, hned dva mladé talenty. Praveen Kumar Pendyala bude mluvit o tom, jak v aplikacích pro Android efektivně využívat prvek navigace. A Brandon Minnick představí novinky na platformě Xamarin.

Konference je v angličtině a po celou dobu konání bude účastníkům k dispozici tým pro řešení případných technických problémů. Kompletní program i s přehledem hostů najdete na oficiálních stránkách.