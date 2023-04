McAfee ze Samsungů nezmizí. Společnosti prodloužily spolupráci

Spolupráce mezi Samsungem a McAfee trvá téměř dekádu

Zabezpečení bude nadále předinstalované na telefonech a tabletech

Antivirus pak na noteboocích Samsung

Samsung a McAfee oznámily prodloužení spolupráce, která trvá již téměř 10 let. Na telefonech, tabletech a noteboocích korejské společnosti se k ochraně proti virům a spywaru používá právě zabezpečení od americké společnosti a vypadá to, že ještě nějakou dobu to bude pokračovat.

Potvrzení přišlo přímo z tiskové zprávy obou společností. Z pohledu uživatele se toho příliš nezmění, respektive nepadla žádná nová informace. Předinstalované zabezpečení bude dostupné na cenově dostupnějších, ale i prémiových zařízeních jako je řada Galaxy S23.

V případě, že nechcete používat McAfee antivirus, tak se dá naštěstí u PC jednoduše odinstalovat. Alespoň takové zkušenosti máme z nedávno recenzovaných Asus notebooků, které rovněž mají tento antivirus předinstalovaný.

U Samsung tabletů a telefonů se přímo tak jednoduše odstranit nedá. Důvodem je to, že jsou technologie McAfee přímo součástí nadstavby One UI. Alespoň se ale dají lehce deaktivovat, pokud nechcete služby používat.