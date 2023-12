Marek Bartík: TOP 3 „technologické“ vychytávky, které mě ovlivnily v roce 2023

K řešení problému s bolavými zády jsem se rozhodl přispět pořízením výškově nastavitelného stolu

Poprvé od konce covidu jsem pořádně vyrazil do zahraničí

Letos jsem poprvé hrál jednu z nejlepších her všech dob (pochopitelně dle osobních měřítek)

Při ohlédnutí se za brzy již uplynulým rokem 2023 se nemohu ubránit dojmu, že technologickým světem intenzivně rezonovalo slovní spojení „umělá inteligence“, a to v mnoha různých variacích a různou mírou využitelnosti. O rozmachu tohoto fenoménu ostatně svědčí také skutečnost, že AI nezůstala pouze v zapálených hovorech několika nadšenců, ale pravidelně pronikala do diskuzí ve veřejném prostoru i do mainstreamových médií.

Osobně však otevřeně přiznávám, že ačkoliv se o pokroky v umělé inteligenci zajímám a v určitých případech využívám její pomocnou ruku, není pro mě víc než občasným virtuálním pomocníkem, který si v následujícím výčtu své místo zatím nezaslouží. V příštím roce tomu může být jinak, pro tentokrát bych ale rád ztratil pár slov o jiných radostech.

Výškově nastavitelný stůl

Vzhledem k mému vyššímu vzrůstu a povětšinou sedavému zaměstnání se v posledních letech potýkám se zdravotními problémy spojenými s bolestí zad a potřebou různých kompenzačních cvičení. I proto jsem se letos konečně odhodlal k pořízení výškově nastavitelného stolu, který umožňuje práci ve stoje. Snazší už to být nemůže – po stisknutí tlačítka stůl vystoupá do požadované výšky, a to v rozsahu, který umožňuje pohodlný pracovní výkon bez ohledu na to, zda u něj zrovna chcete sedět, nebo stát.

Podle dostupných informací, které ve svém videu shrnuje například i populární youtuber Jiři Burýšek z kanálu Jirka vysvětluje věci, se dlouhodobé sezení může podílet na zkracování svalů, ucpávání cév či různých neduzích ve spojitosti s páteří a bolavými zády jako takovými. Častější stání naopak přispívá k většímu energetickému výdeji či k přirozenému postavení ramen.

Na základě vlastní zkušenosti s několikaměsíčním používáním polohovatelného stolu se musím přiznat, že především zpočátku jsem si na stání musel zvykat. Pociťoval jsem při něm totiž stejné nepříjemnosti jako na vyprodaném koncertu, kde se v těsném obklopení lidmi nemůžete ani hnout z místa, a to bolest zad, kterou jsem se snažil všemožně kompenzovat přešlapováním na místě či přenášením váhy z jedné nohy na druhou. Brzy jsem však začal sám na sobě pozorovat, jak si mé tělo na novou situaci zvyká, přizpůsobuje se a umožňuje mi vydržet na nohou delší časové úseky. Nyní tak mohu bez přehánění říci, že jde o jednu z nejlepších investic, kterou jsem za několik posledních let učinil.

Londýn

Druhá technologická záležitost je ryze symbolického charakteru. Jedná se totiž o nabíjecí adaptér pro více zařízení zároveň. Ani náhodou nic převratného a už vůbec ne vlajkového v rámci daného segmentu. Zkrátka obyčejný černý adaptér, který mě ovšem doprovázel na prvním větší rekreační cestě do zahraničí po skončení covidu. S kamarády jsme vyrazili na několik dnů do Londýna.

Jakožto nesmělému příznivci urbanismu a britské kultury a milovníkovi sítě restaurací Five Guys byla anglická metropole místem zaslíbeným. Nebylo to moje poprvé, oproti chudým a trošku chaotickým studentským letům jsem tentokrát přece jen vyrazil s větší rozvahou, ale především vyzbrojen alespoň rámcovým časovým harmonogramem. Vyplatilo se.

Red Dead Redepmtion 2

Na nedostatek nových a zároveň povedených titulů si hráči v letošním roce nemohou stěžovat. Já jsem se navzdory všem těm pavoučím mužům, kníratým instalatérům či kobkám a drakům vůbec poprvé dostal k dlouho odkládanému restu v podobě westernové odyseji Red Dead Redemption 2 od Rockstar Games z roku 2018.

S přibývajícím věkem a zejména povinnostmi se stále častěji dostávám do křížku s neúnosnou délkou některých současných videoher, které ve snaze nabídnout váhavému hráči co nejvíce zábavy, měřeno v hodinách, ochotně sklouzávají k obsahovému balastu. S pokračováním Red Dead Redemption jsem strávil přibližně 100 hodin, aniž bych byť je jedinou mohl označit za nadbytečnou.

Domnívám se, že v rámci žánru bych za uplynulých pět let patrně nedokázal najít adekvátní konkurenci, Red Dead Redemption 2 totiž zůstává v mnoha směrech nepřekonaným dílem, obzvláště pak iluzí živoucího a reaktivního světa. Dodnes si živě vzpomínám, jak jsem bez předchozího varování a hlavně bez tečky na mapě narazil na stromořadí lemované oběšenci, jejichž krvavá stopa mě svedla na úzkou lesní cestu, kterou mi po pár desítkách metrů zatarasili bandité hořícím vozem strčeným ze srázu, a tak nezbývalo nic jiného, než se z obklíčení probojovat. S ničím podobným jsem se ve hře s tak otevřeným a rozlehlým světem dosud nesetkal.

A tak není divu, že jsem svůj herní rok zakončil opakovaným sledováním dechberoucího prvního traileru z Grand Theft Auto VI a podrobnou analýzou snad každého záběru. S každým dalším projektem se původně skotské studio snaží posunout laťku ztvárnění virtuálního světa o znatelný kus kupředu, což lze v prostoru nákladných videoherních produkcí prohlásit snad už jen o americkém studiu Naughty Dog (Uncharted, The Last of Us).

Už krátce po zveřejnění první upoutávky se začaly ozývat hlasy, že vydání nového GTA bude zásadním popkulturním momentem, který nastává pouze jednou za několik let. Závěrem ale zpět k věcem současným, potažmo minulým chcete-li. Pakliže na vás Red Dead Redemption 2 občas vykoukne z přetékajícího wishlistu nebo jste o hru dosud pořádně nezavadili, dlouhé zimní večery jsou k výpravě za zkrocením divokého západu jako stvořené. V rámci vánočních slevových akcí hru pořídíte už od 330 korun v závislosti na preferované platformě.