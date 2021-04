Mapa vytíženosti očkovacích center: kde vás proti COVID-19 naočkují nejrychleji?

Přes počáteční problémy se očkování v České republice naplno rozjíždí. Pokud na něj máte nárok či spadáte do rizikové skupiny, nevyhnete se výběru některého z očkovacích míst. Ne vždy se přitom musí vyplatit sázka na to nejbližší centrum či jízda do menšího města.

Často můžete rychleji přijít na řadu ve velkoměstě a velkém očkovacím centru, neboť jejich kapacita a dostupnost vakcín může být znatelně vyšší.

Mapa vytíženosti očkovacích center

Před registrací se stačí podívat na interaktivní mapu očkovacích míst, které spustilo přímo ministerstvo zdravotnictví. Na jejím základě si poté můžete vybrat očkovací centrum, které je blízko vašeho bydliště, případně kde přijdete na řadu nejrychleji. Efektivním výběrem místa ušetříte čas nejen sobě, ale také zrychlíte očkování pro ostatní pacienty.

Webová stránka je samozřejmě plně optimalizovaná i pro mobilní telefony. Stačí si jen vybrat kraj, případně použít vyhledávač měst v horní části. V přehledném seznamu výsledků vidíte aktuální počet čekajících (registrovaných) osob a také počet celkem uvolněných míst za poslední týden. V případě, že je očkovací centrum bezbariérové, informuje vás o tom ikonka napravo.