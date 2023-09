Malý iPhone to má spočítané. Které produkty zítra Apple vyřadí z nabídky?

Už zítra večer Apple představí čtyři nové iPhony a hodinky Apple Watch, což znamená, že v průběhu dne vypne svůj online obchod a provede v něm několik změn. Kromě doplnění nově představených produktů dojde i na odstranění některých starších položek. S čím vším se budeme muset rozloučit, naznačil respektovaný informátor Mark Gurman ze serveru Bloomberg.

Apple na svém webu aktuálně nabízí tři generace iPhonů a nadto ještě levný iPhone SE. Podle informací z maloobchodů a jejich skladových zásob to ale vypadá, že tato nabídka zítra večer viditelně prořídne. S příchodem nových iPhonů mají z jablečného obchodu zmizet:

Asi nejcitelnější ztrátou bude iPhone 13 mini, neboť ten je v nabídce Applu poslední svého druhu. Zájemci o malý smartphone sice zcela nevymizeli, není jich ale tolik, aby se Applu vyplatilo tento model udržovat při životě – namísto něj je v nabídce výrazně větší iPhone 14 Plus. Pokud si tedy odmyslíme spekulované „odpadlíky“, měla by být zítra večer nabídka iPhonů následující:

Kromě iPhonů má být Apple Store ochuzený i o další produkty – zmizet má například první generace Apple Watch Ultra, která bude nahrazena generací druhou. Spolu s ní již nebudou k mání některé typy řemínků, veškeré kožené obaly a MagSafe peněženky.

Zatímco některé produkty zmizí v propadlišti dějin, jiné budou vyměněné za adekvátní náhrady. Například kožené příslušenství by mělo být nahrazeno novými doplňky z tkaného materiálu, který Apple pojmenoval „FineWoven“.

Latest tidbits from retail:

– Low/no stock of Watch Ultras, watch bands, leather cases, MagSafe wallets, iPhone 12, 13 minis, Pro phones

– Merchandise reset on evening of Sept. 12 with manager call set for after event. Uncharacteristic for event days

– Plan to push USB-C bricks

— Mark Gurman (@markgurman) September 10, 2023