MacBooky mají speciální funkci. Může vám ušetřit peníze za servis

Apple nasadil do počítačů Mac speciální detektor tekutiny

Ten může do budoucna upozornit uživatele na vodu v USB-C portu

Zatím slouží jen jako zdroj informací pro servis

Jak známo, žádná elektronika nemá v záruce zahrnuté poškození tekutinou – přestože celá řada chytrých produktů nabízí solidní odolnost proti vodě a prachu dle certifikace IP. Tento typ odolnosti nemají ani MacBooky od Applu. Přesto se s novou aktualizací macOS naučily rozpoznat vodu v nabíjecím portu, díky čemuž vám mohou ušetřit i případné výlohy za servis.

Detektor tekutiny u Macu

Pro všechny podporované počítače Mac je venku aktualizace macOS 14.1 Sonoma, která kromě kopy jiných funkcí přináší i praktickou analýzu znečištěných nabíjecích portů. Co to znamená v praxi? Funkce běží na pozadí a kontroluje, zdali v některém z USB-C portů nedetekuje kapalinu.

Využití tak najde spíše u přenosných MacBooků, než u stolních počítačů iMac nebo Mac mini / Pro, se kterými povětšinou moc nehýbete. Může se ale stát, že vás jen s MacBookem v ruce zastihne průtrž mračen, popřípadě si drahý počítač polijete v lepším případě vodou, v tom horším kávou nebo čajem.

Důležité je uvést, že funkce zatím nemá praktický výstup pro uživatele. To znamená, že MacBook rozpozná vodu v nabíjecích portech, ale uživatele na to zatím neupozorní. Tento indikátor v tuto chvíli slouží čistě pro Apple a jejich servisní oddělení, které může k těmto datum přistupovat a zhodnotit dle toho, zdali záruku uznají či nikoliv.

Notifikace jako na iPhonech

V každém případě, do budoucna by to mohlo fungovat i jako praktické upozornění pro uživatele. Tento typ výstražné notifikace nabízí iPhony a iPady, které takto upozorní uživatele, že by nyní neměl zařízení nabíjet, pokud chce předejít nebezpečí.

Zajímavé je, že tento detektor tekutiny (LCI) mají iPhony již od první generace, systémové upozornění v iOS se však objevilo poprvé u iPhonu XS a XR, od té doby jím disponují všechny novější generace iPhonů.