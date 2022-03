MacBook Air ve dvou velikostech? Apple prý plánuje větší verzi

Notebook MacBook Air čeká v letošním roce omlazení. Stávající generace s procesorem Apple M1 využívá tělo staršího modelu s procesorem od Intelu, avšak ta příští by měla být navržena zcela od základu na míru novým jablečným čipsetům. A pokud se vyplní nejnovější spekulace, mohli bychom se dočkat hned ve dvou velikostí.

Letos třináctka, příští rok patnáctka?

Očekává se, že v horizontu několika příštích měsíců by měl Apple představit zbrusu nový MacBook Air s lehčím, tenčím a barevnějším tělem. Chystané zařízení by také mělo po vzoru MacBooku Pro dostat displej s tenčími rámečky a výřezem pro selfie kamerku, díky čemuž by měla úhlopříčka zobrazovače narůst ze současných 13,3″ na větší rozměr (do 14″).

Podle obvykle přesného analytika Rosse Younga ale Apple nechystá pouze „malý“ MacBook Air, ale i větší variantu s displejem okolo 15″, která by však neměla dorazit v roce letošním jako ta menší, nýbrž až v příštím.

Ross Young také tvrdí, že povyroste i obrazovka základního iPadu, a to ze současných 10,2″. I v tomto případě bychom se měli dočkat v roce 2023.