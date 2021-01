Mac vs. Windows naruby: Microsoft si v nové reklamě utahuje z MacBooku

Nepochybně si pamatujete legendární reklamní kampaň Applu, kde si výrobce Maců utahoval z klasických PC. Tentokrát se ale karta obrátila a je to právě Microsoft, kdo si v novém spotu na svůj Surface Pro 7 střílí z konkurenčního Macbooku Pro. Jaké atributy jablečného notebooku si vzal na paškál?

První na řadu přichází kontroverzní Touch Bar. Chlapec ve videu se podivuje nad tím, proč rovnou nemůže mít dotykovou celou obrazovku a neopomene také zmínit, že k Surface Pro 7 můžete mít i dotykové pero. I když si jej, ehm, musíte dokoupit zvlášť.

Následně si pochvaluje oddělitelnou klávesnici a poukazuje na to, že u Macbooku ji zkrátka musíte vždy strpět tam, kde je. To by se u Microsoftu samozřejmě nestalo, obzvláště ne u produktové řady Surface Laptop.

Dalším bodem srovnání je výkon, který chlapec demonstruje tím, že si chválí, jak si na Surface Pro 7 zahraje všechny své oblíbené hry. Je pravda, že kompatibilita opravdu není nejsilnější stránkou nových MacBooků s ARM procesory, srovnání čistého výkonu a spotřeby energie Microsoft raději taktně vynechal. Přesto je ale třeba mu přiznat odvahu – ačkoliv si na Surface Pro 7 ve vyšších konfiguracích zahrajete i novější tituly, označit jej za herní zařízení je přinejmenším troufalé.

Na závěr samozřejmě nemůže chybět cenové srovnání. Je pravda, že jak na americkém, tak i našem trhu vychází srovnatelné konfigurace v případě Surface Pro 7 levněji. Drobné písmo vespod videa ale prozrazuje, že standardní cena Macbooku je ve videu porovnávána s akční cenou Surface Pro 7, která platí do konce ledna. Rozdíl běžných cen už je pak o poznání menší.

Surface Pro 7 rozhodně není špatné zařízení a nesporně má oproti Macbooku Pro své výhody. Podrobnější pohled na srovnání ale ukazuje, že argumenty Microsoftu jsou místy poněkud problematické. Který z dvojice přístrojů byste si vybrali vy?