Mac mini má konkurenci. Lenovo na CES představilo nové minipočítače se Snapdragonem X

Lenovo na CES představilo dva minipočítače s ARMovými procesory od Qualcommu

Díky výkonné neurální jednotce oba spadají do škatulky Copilot+ PC

Ceny budou startovat těsně pod 20 tisíci korunami

Veletrh CES přinesl spoustu nových počítačů s ARMovými procesory Qualcomm Snapdragon X. Většina z nich jsou notebooky, ovšem Lenovo se odvázalo a vložilo tyto procesory do dvou stolních mini počítačů, se kterými se pokusí svézt se na vlně popularity nového Macu mini.

Lenovo IdeaCentre Mini x

První představený počítač je určený do rukou běžných spotřebitelů – má hezčí zaoblenější design, avšak není u něj natolik svobodná konfigurace jako u jeho „firemního“ sourozence. Rozměry počítače činí 195 × 191 × 42,7 mm, což odpovídá zhruba velikosti předchozí generace Macu mini. Oproti němu má tmavší šedou barvu a zapínací tlačítko situované na přední stranu.

IdeaCentre Mini x bude možné zakoupit buď s procesorem Qualcomm Snapdragon X nebo Snapdragon X Plus, varianta Elite na výběr (zatím) není. Oba procesory nicméně nabízejí dostatečný výkon na standardní úkony (mimo hraní her), nadto disponují výkonnou neurální jednotkou, díky níž se může představený kvádřík řadit do skupiny Copilot+ počítačů. V maximální konfigurace lze dostat až 32 GB RAM a 1TB úložiště.

Portová výbava minipočítače je následující – vpředu se nachází jedno USB-A, jedno USB-C a port na sluchátka, vzadu pak najdeme tři USB-A, jedno USB-C (USB 4), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, ethernet a napájecí port. Vestavěný zdroj má maximální příkon 150 wattů s 92% energetickou účinností, měl by tak ustát i větší zátěž. Chlazení počítače obstarává dvojice ventilátorů. Bezdrátovou konektivitu zastupují Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.2.

ThinkCentre neo 50q QC

Podobným řešením určeným spíše pro podniky je model ThinkCentre neo s industriálnějším a hranatějším designem. Rozměry jsou 182,9 × 179 × 36,5 mm, hmotnost 1,113 kg. I v tomto počítači tikají procesory Snapdragon X nebo X Plus, maximálně však s 16 GB RAM. Lépe je na tom počítač v oblasti úložiště – jsou v něm totiž dvě patice M.2, do kterých lze osadit vlastní paměť.

ThinkCentre také disponuje podobnou portovou zásobou, pouze USB-C na zádech ustoupilo čtvrtému USB-A a změnil se tvar napájecího konektoru. Bezdrátovou konektivitu zastupuje Wi-Fi 6E, Bluetooth bohužel chybí.

Ceny a dostupnost

Lenovo IdeaCentre Mini x půjde do prodeje v dubnu, jeho cena bude startovat na 659 dolarech (asi 19 500 korun s DPH). ThinkCentre neo 50q QC bude k mání v červnu za cenu začínající na 699 dolarech (asi 20 600 korun s DPH).