Listopad na Disney+ vás usadí na pohovku, těmto novinkám určitě dejte šanci

- Listopad je tady a kromě pochmurného počasí nabízí i novinky na Disney+
- Vypíchnout můžeme třeba druhou řadu seriálu Rivalové nebo zajímavé historické drama Hra o osud Vídně
Podzim už je v plném proudu a na streamovací platformu Disney+ míří další novinky, které i tentokrát stojí za vaši pozornost. Co byste si neměli nechat uniknout je kupříkladu premiéru prvních dílů třetí řady oblíbeného fantasy seriálu na motivy známé knižní série Percy Jackson a Olympané, druhé řady britského televizního dramatu s Davidem Tennantem v hlavní roli Rivalové nebo nový historický seriál s názvem Hra o osud Vídně.
A pokud se vám zrovna nic netrefilo do vkusu, můžete se podívat na něco z našeho výběru z minulého měsíce, kde najdete třeba další seriál ze světa Marvelu s názvem Vision Quest, dokumentární snímek o jedné z nejznámějších kapel na světě Oasis: Don’t Look Back in Anger nebo druhou řadu restartovaného komediálního seriálu z nemocničního prostředí Scrubs: Doktůrci.
Percy Jackson a Olympané (Percy Jackson and the Olympians)
- Datum premiéry 3. řady: 20. 11. 2026
- Hrají: Walker Scobell, Jason Mantzoukas, Megan Mullally, Virginia Kull, Leah Jeffries
Pokud se Percy Jackson po absolvování dvou epických výprav s Annabeth Chase něco naučil, pak to, že bez ní by byl ztracen. Když je tedy Annabeth zajata Kronovými silami, musí se Percy vydat na nebezpečnou cestu, aby ji zachránil. Třetí řada seriálu Percy Jackson a Olympané vychází z knihy Prokletí titánů, třetího dílu úspěšné fantasy série Ricka Riordana.
Ve třetí řadě seriálu má před sebou Percy Jackson hned několik obtížných úkolů – musí osvobodit uvězněnou bohyni, postavit se prokletí titánů a zabránit událostem, které by mohly vést k pádu Olympu. Po boku Grovera se Percy musí spojit s několika nepravděpodobnými společníky na výpravě, aby čelil proroctví s dalekosáhlými a hrozivými následky.
Rivalové (Rivals)
- Datum premiéry 2. řady: 11. 11. 2026
- Hrají: David Tennant, Aidan Turner, Katherine Parkinson, Alex Hassell, Victoria Smurfit
Fanoušci se mohou těšit také na další nálož seriálu Rivalové. Sedmý až dvanáctý díl navazují na emotivní zlom v polovině série. Souboj Tonyho Baddinghama a Declana O’Hary o nadvládu nad Cotswoldsem vrcholí a nabírá na obrátkách, zatímco Rupert Campbell-Black musí čelit vlastním démonům z minulosti.
Na pozadí divokých večírků, bouřlivých oslav Noci ohňostrojů, honosného plesu Hampshire Hunt Ball a hektických Vánoc se rozpadají milostné vztahy, hroutí spojenectví a staré rivality sílí. Taggie O’Hara, která se ocitla uprostřed zuřícího boje o mediální impérium, musí najít odvahu řídit se svým srdcem. Lidé kolem ní mezitím sklízí následky své ctižádosti, touhy po moci i tajemství, která už nelze dál skrývat. Jak se ale druhá řada blíží ke svému finále, zůstává otázka: kdo se nakonec dočká šťastného konce?
Všechno je fér (All’s Fair)
- Datum premiéry 2. řady: 4. 11. 2026
- Hrají: Naomi Watts, Sarah Paulson, Glenn Close, Niecy Nash, Kim Kardashian
Druhé řady se na Disney+ dočká také seriál Všechno je fér. Právničky z Grant, Ronson & Greene jsou zpět s další řadou plnou skandálů, tajemství a ostrých podpatků. Zatímco vznikají nová spojenectví, přátelství procházejí těžkými zkouškami a šokující odhalení ohrozí samotnou existenci celé firmy.
Druhá řada Všechno je fér pokračuje v příběhu úspěšné advokátní kanceláře vedené skupinou právniček specializujících se na rozvody. Hlavní hrdinky tentokrát čekají nové profesní i osobní konflikty, milostné intriky, zrady a tajemství, která začnou ohrožovat nejen jejich přátelství, ale i samotné fungování kanceláře. Vedle řešení komplikovaných případů tak budou muset bojovat také o moc, důvěru a vlastní postavení.
Hra o osud Vídně (Vienna Game)
- Datum premiéry 1. řady: 18. 11. 2026
- Hrají: Marlene Tanczik, Daniel Donskoy, Alexander Scheer, Vladimir Burlakov, Julia Anna Grob
Dramatický seriál Hra o osud Vídně vezme diváka do roku 1814. Zatímco Napoleon strádá ve vyhnanství na Elbě, evropské korunované hlavy se sjíždějí do Vídně, aby si vsadily na budoucnost válkou zmítaného kontinentu. Mezi šampaňským, milostnými aférami a mocenskými hrami dochází k osudovému setkání Vilemíny Zaháňské, velké intrikánky, royalistky a milenky knížete Metternicha, s baronem Amorem Łaskim, bonapartistou a zhýralcem.
Francouzský ministr zahraničí Talleyrand rozehrává partii s vítěznými mocnostmi – Rakouskem, Pruskem, Ruskem a Anglií, zatímco car a jeho sestra kují pikle s pruským králem. Když Seidl, bezvýznamný úředník, zfalšuje dopis, aby zdiskreditoval svého rivala, spustí řetězec osudových následků, které donutí všechny aktéry učinit riskantní rozhodnutí. Kdo zvítězí ve velké hře o štěstí, lásku a moc?