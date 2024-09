LinkedIn trénuje umělou inteligenci na datech uživatelů, v Evropě zatím můžeme být v klidu

LinkedIn začal „luxovat“ příspěvky svých uživatelů k tréninku AI

Odhlašování je zbytečně komplikované a stoprocentně tomu zabránit nejde

Uživatelů v Evropské unii se to ale (zatím) netýká

Podobných zpráv budeme v dohledné době vídat hodně. Kdekoliv jsou alespoň trochu použitelná uživatelská data, tam začne úřadovat umělá inteligence, respektive se data posbírají a vecpou do bezedného tréninkového chřtánu umělé inteligence.

Už i LinkedIn

To, co se nedávno řešilo s Facebookem, teď dolehlo i na LinkedIn. Uživatelé sociální sítě Microsoftu totiž byli automaticky zařazeni do programu, který platformě umožňuje používat jejich osobní údaje k trénování generativních modelů umělé inteligence, aniž by o tom byli předem informováni.

Aby uživatelé zabránili dalšímu používání svých údajů pro trénink umělé inteligence, musí se dvakrát ručně odhlásit, ovšem s už použitými údaji pro trénink nejspíš nikdy nic neuděláte. Ty už Microsoft má, zpracoval je a použil.

Aktualizace

Na proces možnosti odhlášení ze sběru dat se káplo až po aktualizaci zásad ochrany osobních údajů, o níž jako první informoval server 404Media. Aktualizované zásady LinkedInu nyní uvádějí, že údaje členů mohou být použity „ke zlepšování, vývoji a poskytování produktů a služeb, včetně vývoje modelů AI“. Společnost totiž poskytuje generativní funkce umělé inteligence, jako jsou asistenti psaní, kteří z takového využití dat těží.

Pokud se chtějí uživatelé odhlásit z budoucího používání dat pro trénink modelů umělé inteligence Microsoftu, mohou přejít do nastavení svého účtu, vybrat možnost „Data for Generative AI Improvement“ na kartě Ochrana osobních údajů a vypnout ji. LinkedIn zdůrazňuje, že odhlášení zastaví budoucí používání dat pro školení AI, ale nezvrátí žádné minulé používání.

Kromě toho musí uživatelé vyplnit samostatný formulář LinkedIn Data Processing Objection Form, aby se odhlásili z dalších procesů AI, jako je strojové učení používané pro personalizaci a moderování obsahu.

Před AI není úniku

Ačkoli LinkedIn tvrdí, že k ochraně osobních údajů při tréninku AI používá „technologie zvyšující ochranu soukromí“, platforma do svých tréninkových dat nezahrnuje uživatele z EU, EHP nebo Švýcarska, protože dodržuje přísnější regionální předpisy o ochraně osobních údajů. Tento vývoj následuje po nedávných odhaleních společnosti Meta, která přiznala, že k trénování modelů své AI používá nesoukromé údaje svých uživatelů od roku 2007.

My jsme „díky EU“ tak zatím v suchu, respektive až LinkedIn zavede něco podobného i pro nás, bude se nás muset nejspíš nejdřív zeptat, pravděpodobně podobně, jako to musela dělat nedávno Meta, respektive Facebook.

Jestli to ale k něčemu v praxi skutečně bude, nám samozřejmě nikdo neřekne. Nikdo nám totiž reálně neprozradí, jestli se naše veřejná data z LinkedInu (nebo z jakéhokoliv veřejně dostupného prostoru) už neobjevila v některé z datových sad využitých pro trénink modelů od OpenAI, například.