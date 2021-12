Lightyear Two: solární elektromobil za 760 tisíc má datum výroby

Start-up Lightyear odhalil plány na svůj druhý elektromobil s pohonem na solární energii. Ačkoliv pořád není levný, je mnohem levnější než prvotina s názvem Lightyear One, která byla představena v roce 2019 s cenou 149 000 EUR včetně DPH, tedy asi 3 770 000 Kč.

Nový model dostal cenovku 34 000 USD bez DPH, což představuje asi 760 000 Kč. Jeho předpokládaný dojezd zatím neznáme, takže těžko říci, jestli bude dosahovat 725 km (WLTP) modelu One.

Produkce nového vozu má začít na přelomu let 2024 a 2025, přičemž Lightyear už uzavřel rezervaci na 5000 vozů se společností LeasePlan, která se zabývá poskytováním operativních leasingů a firemními flotilami. Nový Lightyear půjde na trh v Evropě a Severní Americe.

Má vycházet ze svého předchůdce One, ale z drahého vozu v omezeném množství se má stát mnohem levnější auto v masové produkci. Co se týče designu, důraz bude kladen na co nejlepší aerodynamiku v kombinaci s množstvím solárních panelů zapuštěných v karoserii. Více detailů se snad dozvíme v příštím roce.