LG má vážného zájemce o mobilní divizi. Budoucnost rolovacího telefonu nejistá

Společnost LG přemýšlí, jak naložit se svojí dlouhodobě ztrátovou mobilní divizí. Podle ředitele firmy je zvažováno několik variant, mezi nimi je i prodej mobilní divize jinému subjektu. První nabídky na sebe nenechaly dlouho čekat, ta nejvážnější přichází z vietnamského konglomerátu Vingroup.

Telefony LG s vietnamským pasem?

Vingroup rozhodně není žádným drobečkem, tržní kapitalizace konglomerátu činí 16,5 miliard dolarů, což je na vietnamské poměry nevídané číslo; jedná se o 14 procent tržní kapitalizace všech vietnamských veřejně obchodovatelných firem. Skupina Vingroup se věnuje mnoha odvětvím, např. cestovnímu ruchu, trhu s nemovitostmi, stavebnictví, distribuci, automobilům a dokonce i mobilním telefonům; působí totiž jako ODM výrobce pro jiné značky, mimo jiné vyrábí i levnější smartphony LG. Mezi výrobci smartphonů patří konglomerátu Vinegroup ve Vietnamu třetí místo po firmách Oppo a Samsung.

Pokud by tento gigant skutečně mobilní divizi LG odkoupil, patrně by získal pouze část divize; největší zájem má o distribuci smartphonů pro americký trh. LG se netají tím, že by nejradši svůj telefonní podnik prodalo po částech, neboť jako celek by byl prodej velmi komplikovaný.

Rolovací smartphone má nejistou budoucnost

LG má rozpracováno několik produktů, nás nejvíce zajímá chystaný rolovací smartphone LG Rollable. Spekulovalo se, že bude představen už na jaře letošního roku, následující zprávy poté hovořili o září. LG svůj rolovací telefon poodhalilo na nedávné tiskové konferenci v rámci veletrhu CES, ovšem otázkou je, zda jenom nechtělo světu ukázat připravovaný ambiciózní projekt jako důkaz, že svoji mobilní divizi nehodlá prodat levně.

Podle serveru Korea Herald prý ještě nebylo o budoucnosti chystaného rolovacího telefonu rozhodnuto. LG jej vyvíjí pod hlavičkou svého projektu Explorer, který dal světu i otočný telefon LG Wing. Ten sice získal cenu CES Innovation Award, ovšem komerčně selhal; LG prý od jeho uvedení prodalo pouze 100 tisíc kusů, což znamená ještě větší prohloubení ztráty. U LG Rollable by mohlo dojít k podobnému fiasku, což patrně firma nebude chtít riskovat. Možná právě proto jej poodhalila na CES, aby budoucímu kupci jasně řekla: „Tohle máme rozpracované, ovšem finalizace a uvedení produktu na trh bude na vaše riziko.“