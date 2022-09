LG dotahuje Samsung na poli NFT: nabídne ho ve svých televizích

Na trh s NFT sice v současné době není tolik upřena pozornost jako například v minulém roce. To ovšem neznamená, že by na něj zanevřeli jak investoři, tak velké firmy. Poté, co Samsung integroval nákup nezaměnitelných tokenů přímo do svých televizorů, se k němu přidává jeho odvěký rival z korejského poloostrova – LG.

Menší z čebolů působící na trhu s elektronikou představil službu s názvem LG Art Lab, která umožní nakoupit, prodat, nebo si jen vychutnat digitální umění přímo z jeho televizí. V současné době, alespoň podle serveru The Verge, zeje tržiště prázdnotou, nicméně LG by jej v dohledné době mělo začít plnit perspektivními NFT projekty. Jeho platforma je postavena na řešení jménem Hedera, které na rozdíl od svých konkurentů nefunguje na blockchainu, ale alternativě s názvem hashgraph. To má být oproti Ethereu či Solaně rychlejší a efektivnější.

Aktuálně je LG Art Lab dostupné pouze ve Spojených státech na televizích s operačním systémem webOS 5.0 nebo novějším. Nákup bude probíhat pomocí QR kódu, který odkáže na aplikaci Wallypto. Skrze tu půjde transakci dokončit a za NFT zaplatit pomocí stablecoinu USD Coin. Jeden z prvních dropů by se na LG Art Lab měl objevit už 22. září a konkrétně se bude týkat NFT od sochaře Barryho X Balla. Poté by nové tokeny měly na platformě přibývat na měsíční bázi.