Levnější Galaxy Z Flip 7 FE: kdy dorazí a na jakých místech se budou dělat ústupky?

Samsung příští rok zřejmě představí rovnou čtyři ohebné smartphony

Klasickou dvojici prý doplní prémiový Fold a levnější fanouškovský Flip

Víme, jaké kompromisy Samsung kvůli nižší ceně učiní

Samsung plánuje příští rok představit levnější ohebný smartphone. Tato spekulace se stává jakýmsi folklórem, neboť jsme ji slyšeli loni i předloni, avšak tentokráte by se mělo jednat o hotovou věc. Namísto levnější varianty knížkového Z Foldu bychom se měli dočkat fanouškovské edice véčkového Flipu. Po korejských zdrojích o tomto telefonu hovoří i obvykle přesný informátor Ross Young.

Galaxy Z Flip 7 FE: kompromisy hledejme ve fotoaparátech a procesoru

Ross Young je ředitelem analytické společnosti Display Supply Chain Consultants s velmi úzkými vazbami na dodavatelské řetězce, díky čemuž má přístup k citlivým informacím ze světa mobilních technologií. Podle jeho informací se opravdu můžeme na levnější skládačku od Samsungu těšit, dorazit by měla v průběhu příštího roku.

Those hoping for a Z Flip 7 FE should be excited. It looks like a Samsung FE clamshell is finally coming in 2025. — Ross Young (@DSCCRoss) November 19, 2024

Young také prozradil, na jaké ústupky se máme připravit. Kompromisy se překvapivě nemají odehrávat u displeje – ten by měl být stejný jako u standardního modelu Galaxy Z Flip 7, byť v tuto chvíli nevíme, zda to tato informace platí pouze pro vnitřní ohebný panel, nebo i pro vnější obrazovku.

The display will likely be the same as the Flip 7, but the camera and processor could be different… — Ross Young (@DSCCRoss) November 19, 2024

Hlavní ústupky mají být provedeny v oblasti čipsetu a fotoaparátů. V prvním případě lze předpokládat, že Samsung namísto vlajkového procesoru od Qualcommu nasadí vlastní Exynos – jednou z možností je Exynos 2400 z letošních evropských variant Galaxy S24 a S24+, v úvahu přichází i nástupnický model Exynos 2500. Ten byl původně připravován pro řadu Galaxy S25, avšak kvůli nízké výtěžnosti se Samsung údajně rozhodl vsadit veškeré karty na Snapdragon 8 Elite. Je tedy možné, že zbytky produkce Exynosu 2500 použije právě v levnějším véčku. Důležité je, že ať Korejci zvolí první, či druhou variantu, neměli bychom být ochuzeni o funkce umělé inteligence.

Co se týče kompromisů u fotoaparátu, zde můžeme pouze spekulovat – Samsung může použít starší nebo méně prémiové fotočipy, popř. může zcela vynechat širokoúhlou kamerku.

Víme, jak bude vypadat Galaxy Z Fold 7

Young také zveřejnil krátkou informaci o chystaném knížkovém modelu Galaxy Z Fold 7. Na dotaz, zda bude vypadat podobně jako letošní exkluzivní model Galaxy Z Fold 6 Special Edition, odpověděl zamítavě.

The Fold 7 it will look like the Z Fold SE? — thomask (@tomco1984) November 19, 2024

Samsung prý i pro příští rok chystá speciální edici základního Galaxy Z Foldu, což znamená jediné – Galaxy Z Fold 7 bude pravděpodobně vycházet z letošního Galaxy Z Foldu 6. Na prémiový tenký Fold si tak zřejmě i příští rok budeme muset nechat zajít chuť.

